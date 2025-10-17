Wicke wie ein guter Wein – SV Balhorn II dreht irres Spiel

– Foto: Angelo Wiesner

Was für ein Fußballabend in Balhorn! Im Nachholspiel zwischen dem SV Balhorn II und dem TSV Holzhausen II erlebten die Zuschauer ein echtes Torfestival – am Ende setzten sich die Hausherren nach spektakulärem Spielverlauf mit 7:5 durch.

Im Mittelpunkt des Abends: Alexander Wicke. Der 36-jährige Stürmer zeigte einmal mehr, dass Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit unbezahlbar sind. Mit einem lupenreinen Hattrick und insgesamt vier Treffern war Wicke der überragende Mann auf dem Platz. Nebenbei erzielte er damit nicht nur sein siebtes Saisontor, sondern auch sein 217. Pflichtspieltor für den SV Balhorn – eine unglaubliche Marke! Das Spiel selbst hatte alles, was ein Fußballherz höherschlagen lässt: Flutlicht, Regen, Spannung pur und jede Menge Tore. Die Balhorner mussten gleich zweimal einem Rückstand hinterherlaufen – erst 0:2, dann 3:5 – zeigten aber enorme Moral und drehten die Partie mit einer bärenstarken Mannschaftsleistung noch in ein 7:5.