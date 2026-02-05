Wicke-Brüder setzen Zeichen

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz treibt seine Kaderplanung mit einem klaren Bekenntnis zur eigenen Jugend voran: Louis und Mika Wicke haben ihre Zusage für die kommende Saison ligaunabhängig gegeben. Nach der bereits verkündeten, ebenfalls klassenunabhängigen Verlängerung von Vizekapitän Mika Seifert unterstreicht der Gruppenligist damit im Abstiegskampf erneut Stabilität – und setzt zugleich auf Identifikation.

Beide Wicke-Brüder tragen das Trikot des FV seit Bambini-Tagen, gelten im Verein als echte Eigengewächse. Louis Wicke überzeugte in seiner ersten Saison in der Gruppenliga mit starken Zahlen: sieben Tore und drei Vorlagen in 16 Einsätzen. Auch in der A-Jugend war seine Torgefahr zuletzt auffällig, dazu übernimmt er Verantwortung abseits des Rasens – als früherer A-Junioren-Kapitän gehört er inzwischen dem Mannschaftsrat an.

Mika Wicke präsentiert sich derweil als Musterbeispiel für Flexibilität. Ob Linksverteidiger, Sechser, Achter, Flügelspieler oder Stoßstürmer: Der Youngster bringt sich auf mehreren Positionen ein und erzielte in seiner ersten Gruppenliga-Saison bereits drei Treffer in zwölf Partien – noch als A-Jugendspieler. „Ich spiele schon meine gesamte Jugend bei FeLoNi und fühle mich hier einfach sehr wohl“, wird er vom Verein zitiert. Sein Ziel sei klar: „… gemeinsam mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen.“