Wichtigstes Spiel der Saison? MSV Duisburg in Bocholt unter Druck

Das Halbfinale um den Niederrheinpokal könnte für den MSV Duisburg zum wichtigsten Spiel der Saison werden. Der Aufsteiger in die 3. Liga hat sein primäres Saisonziel, den Klassenerhalt, schon vorzeitig erreicht und hat gar die Möglichkeit, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu spielen. Dafür haben die Zebras aber viel investiert. Im Pokal geht es nun zumindest indirekt um eine sechsstellige Summe.
Der Weg zum Titelgewinn im Niederrheinpokal dürfte für den MSV Duisburg selten einfacher zu beschreiten gewesen sein, als es in dieser Saison der Fall ist. Im Halbfinale sind die Zebras am Samstag (15 Uhr, FuPa-Liveticker) beim klassentieferen Regionalligisten 1. FC Bocholt gefordert. Bei einem Sieg ginge es im Endspiel auf jeden Fall gegen eine Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein. Am Mittwochabend bestreiten der SC St. Tönis und der FC Büderich das erste Halbfinale. Bei allem Respekt für den Gegner, wären alle drei Aufgaben für den MSV klare Pflichtaufgaben.
Dabei geht es nicht nur um den sportlichen Erfolg. Mit einem Gewinn des Niederrheinpokals wäre ein Startplatz in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals sicher und damit Einnahmen im sechsstelligen Bereich. In den vergangenen Jahren gab es für alle Erstrunden-Teilnehmer jeweils etwas mehr als 200.000 Euro Antrittsgeld. Deutlich mehr wäre es beim Erreichen der nächsten Runde und auch bei einem attraktiven Gegner wie Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 oder dem FC Bayern München gäbe es eine ordentlichen Batzen zusätzlicher Einnahmen, die so in der Saisonplanung nicht vorgesehen waren.
Während mit dem Pokalsieg die Teilnahme im DFB-Pokal sicher wäre, gäbe es auch die Möglichkeit, sich über einen Platz unter den besten vier Mannschaften der 3. Liga zu qualifizieren. Diesen Tabellenplatz belegen die Zebras aktuell, doch im Aufstiegsrennen ist es denkbar knapp. Sechs Mannschaften können sich berechtigte Hoffnungen auf die zweite Liga machen, zwei weitere haben immerhin noch Außenseiterchancen.
Nach einem fantastischen Saisonstart mit sechs Siegen stand Duisburg die ersten 28 Spieltage immer auf einem Aufstiegsplatz. Vor allem die eklatante Auswärtsschwäche hat nun aber dafür gesorgt, dass die Zebras im Klassement abgerutscht sind und das Feld der Aufstiegskandidaten immer dichter zusammengerückt ist. Im Winter haben die Verantwortlichen um Geschäftsführer Michael Preetz reagiert und personell nachgelegt. Dominik Kother und Aljaz Casar kamen von Dynamo Dresden, Torjäger Lex-Tyger Lobinger von Viktoria Köln. Speziell letzterer wird nicht zum Nulltarif an die Wedau gewechselt sein und nicht unbedingt im Etat eingeplant gewesen sein. Es war in jedem Fall ein klares Signal an die Konkurrenz. Ob es in die Kategorie 'all in' fällt, wird sich spätestens beim Kader für die kommende Saison zeigen, sofern der Aufstieg nicht gelingt. Die möglichen Pokal-Einnahmen könnten also richtig wichtig für den Spielverein werden.
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