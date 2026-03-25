Wichtigstes Spiel der Saison? MSV Duisburg in Bocholt unter Druck

Der Weg zum Titelgewinn im Niederrheinpokal dürfte für den MSV Duisburg selten einfacher zu beschreiten gewesen sein, als es in dieser Saison der Fall ist. Im Halbfinale sind die Zebras am Samstag (15 Uhr, FuPa-Liveticker) beim klassentieferen Regionalligisten 1. FC Bocholt gefordert. Bei einem Sieg ginge es im Endspiel auf jeden Fall gegen eine Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein. Am Mittwochabend bestreiten der SC St. Tönis und der FC Büderich das erste Halbfinale . Bei allem Respekt für den Gegner, wären alle drei Aufgaben für den MSV klare Pflichtaufgaben.

Dabei geht es nicht nur um den sportlichen Erfolg. Mit einem Gewinn des Niederrheinpokals wäre ein Startplatz in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals sicher und damit Einnahmen im sechsstelligen Bereich. In den vergangenen Jahren gab es für alle Erstrunden-Teilnehmer jeweils etwas mehr als 200.000 Euro Antrittsgeld. Deutlich mehr wäre es beim Erreichen der nächsten Runde und auch bei einem attraktiven Gegner wie Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 oder dem FC Bayern München gäbe es eine ordentlichen Batzen zusätzlicher Einnahmen, die so in der Saisonplanung nicht vorgesehen waren.

Auch die Liga führt in den Pokal

Während mit dem Pokalsieg die Teilnahme im DFB-Pokal sicher wäre, gäbe es auch die Möglichkeit, sich über einen Platz unter den besten vier Mannschaften der 3. Liga zu qualifizieren. Diesen Tabellenplatz belegen die Zebras aktuell, doch im Aufstiegsrennen ist es denkbar knapp. Sechs Mannschaften können sich berechtigte Hoffnungen auf die zweite Liga machen, zwei weitere haben immerhin noch Außenseiterchancen.