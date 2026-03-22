„Wichtiges Zeichen“ – Oberweikertshofen stoppt Negativserie:

Oberweikertshofens Dominik Widemann (blaues Trikot) im Spiel gegen den Fc Stätzling (weiße Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Oberweikertshofen holt nach zehn Niederlagen ein 1:1 gegen Stätzling. Doch in der Nachspielzeit gibt es noch einen bitteren Rückschlag.

Endlich einmal nicht verloren: Das Tabellenschlusslicht der Landesliga aus Oberweikertshofen hat nach zuletzt zehn Niederlagen in Serie im Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Stätzling ein 1:1 (0:1)-Unentschieden geholt. Wirklich weiter bringt der Punkt die Mannschaft von Trainer Paolo Maiolo im Abstiegskampf zwar nicht, auf dem Weg zum Klassenerhalt ist er eher ein kleiner Schritt als ein Befreiungsschlag. „Aber dieser Erfolg ist zumindest für die Moral der Mannschaft ein wichtiges Zeichen“, sagte Maiolo nach der Partie.

Vor 130 Zuschauern im Waldstadion lieferten sich beide Teams in der Anfangsphase einen offenen Schlagabtausch. Nach rund 20 Minuten gingen die Gäste aus Stätzling dann eher überraschend durch Mert Sert in Führung. „Ein völlig unnötiges Geschenk“, haderte Maiolo mit der Entstehung des 0:1. Bis zur Pause hatte der SCO dennoch die große Chance auf den Ausgleich: Yenal Strauß kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, setzte den Ball aber knapp am linken Pfosten vorbei.

Kämpferisch konnte man der Maiolo-Elf erneut keinen Vorwurf machen. Allerdings musste sie zu Beginn der zweiten Halbzeit zunächst noch eine Unterzahl überstehen, nachdem sich Elias Eck kurz vor der Pause eine Zeitstrafe eingehandelt hatte. Maiolo reagierte dennoch offensiv und brachte in den ersten Minuten nach dem Wiederanpfiff gleich vier frische Kräfte. Vor allem Dominik Widemann, der immer besser in Schwung kommt, zog im Mittelfeld die Fäden. Jetzt spielte der SCO deutlich mutiger und druckvoller.

Der Lohn folgte in der 67. Minute: Maximilian Schuch traf mit einem Distanzschuss aus 24 Metern zum verdienten 1:1. Als wenig später Stätzlings Johannes Kraus nach der Ampelkarte vom Platz musste, schien das Spiel endgültig zu kippen. Doch genau in dieser Phase ließ Oberweikertshofen gleich drei Hundertprozentige liegen. Nico Scheibner, Brian Stubhan und Bohdan Andrusyk vergaben die Führung.

So blieb es beim Unentschieden. Bitter für den SCO: In der Nachspielzeit sah ausgerechnet Torschütze Schuch nach einem groben Foulspiel noch die Rote Karte und wird mindestens zwei Spiele fehlen. (Dieter Metzler)