Wichtiges Spiel für Hartpenning in Brunnthal FUSSBALL

Auf den TSV Hartpenning wartet ein wichtiges Auswärtsspiel bei der SG Brunnthal/Hofolding II.

Hartpenning – Am Ende ist es für Hartpennings Interimstrainer Georg Zinsbacher zweitrangig, auf welchem Platz der TSV in die Winterpause geht. Das Duell bei der SG Brunnthal/Hofolding II (Dienstag, 19.30 Uhr, in Brunnthal) wird vermutlich trotzdem über den Tabellenplatz entscheiden. Und damit auch, wie viele Punkte Hartpenning mit in die Abstiegsrunde nehmen wird.

Denn die SG ist punktgleich und direkter Tabellennachbar. Mit einem Dreier würden sich die Hartpenninger vom Konkurrenten absetzen und den direkten Vergleich nach dem 1:1 im Hinspiel für sich entscheiden.

„Wir möchten uns endlich mal belohnen. Nach zwei Spielen mit guter Leistung, aus denen wir mit null Punkten rausgehen, ist es wieder Zeit für drei Punkte“, sagt Zinsbacher. Außerdem soll gegen Brunnthal/Hofolding II endlich mal eine weiße Weste her – denn bisher kassierte der TSV Hartpenning in jedem Spiel mindestens ein Tor. Mit 36 Gegentreffern stellt Hartpenning die zweitschlechteste Defensive der A-Klasse Gruppe 12. Mehr kassiert nur das punktlose Schlusslicht TSV Sauerlach II (47). „Wir wissen mittlerweile, wo das Tor steht, kassieren aber leider immer zu viele Tore“, hadert Zinsbacher. emi