Wichtiges Spiel, das nicht die Meisterschaft entscheidet

Für Sammer Mozain, den Trainer des Reserveteams des 1. FC Saarbrücken, steht am Sonntag um 17 Uhr (Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) ein weiteres wichtiges Ligaspiel an. Andere meinen, dass mit einem Sieg gegen den FV Bischmisheim bei dann sieben Punkten Vorsprung vier Spieltage vor Schluss die Meisterschaft entschieden wäre. "Wir wollen natürlich gewinnen, aber die Meisterschaft haben wir dann noch nicht, da fehlt uns dann noch ein weiterer Erfolg. Zudem hat Bischmisheim ein Spiel weniger auszutragen, wir haben also ein Spiel mehr, das wir gewinnen könnten und es dann klar machen. Jetzt zählt erst mal der Sonntag, da hoffen wir, dass wir zur Belohnung für die bislang herausragende Runde auch mit zahlreichen Zuschauern und Unterstützern belohnt werden. Das hätte sich die Mannschaft verdient, auch wenn wir noch nicht Meister werden. Wir wollen das dann aber so schnell wie möglich endgültig klar machen", will der Trainer den Blick erst mal auf den Sonntag richten. Personell sieht es sehr gut aus, alle Kaderspieler sind dabei. "Jetzt will jeder mit am Erfolg beteiligt sein, alle haben dazu beigetragen, dass wir in diese Rolle gekommen sind", ergänzt er.