Wichtiges Signal von Niederaula – Hönebachs Aufholjagd geht weiter

Jetzt Tabellenletzter

Für die SG Neuenstein reichte es im Heimspiel gegen die SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach immerhin zu einem 1:1. Nach der Niederlage in Vogelsberg war das erneut ein kleiner Punktgewinn, allerdings keiner, der die tabellarische Lage entscheidend entspannt. Die Gäste gingen früh durch Kilian Sandner in Führung, ehe Moritz Würl Mitte der zweiten Halbzeit ausglich. Dass Neuenstein am Ende dennoch nur bedingt zufrieden sein konnte, lag auch an der Roten Karte gegen Lukas Hebeler in der Schlussphase. So blieb es zwar beim Remis, doch der Vorletzte fiel durch Hönebachs Sieg wieder auf den letzten Platz zurück. Immerhin zeigte Neuenstein erneut, dass die Mannschaft sich nicht kampflos ergibt. Schon beim 2:2 gegen Großenlüder hatte das Team Moral bewiesen, nun folgte der nächste Punkt gegen einen Gegner aus dem oberen Mittelfeld. Die große Hypothek bleibt aber bestehen: Zehn Punkte nach 20 Spielen und 69 Gegentore machen deutlich, wie schwierig die Aufgabe bis Saisonende bleibt.

Wie im Rausch

Die vielleicht spektakulärste Geschichte aus nordhessischer Sicht schreibt aktuell aber der ESV Hönebach. Nach dem ersten Saisonsieg gegen Schlüchtern und dem 1:0 in Sickels gewann die Mannschaft von Olaf Gabriel nun auch mit 2:1 beim SV Neuhof – und feierte damit tatsächlich den dritten Sieg in Folge. Die Umstellung auf ein flaches 4-4-2 zahlte sich aus. Hönebach kam früh gut in die Partie und ging nach einer Ecke durch Patrick Störl in Führung. Zwar gelang Neuhof nach einem Ballverlust des ESV der Ausgleich durch Gilmar Lima Fialho Filho, doch Hönebach antwortete schnell: Nach Vorarbeit von Adrian Bohle traf Kevin Kunze zum 2:1. Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann die von Gabriel beschriebene „Abwehrschlacht“. Neuhof drückte, Hönebach verteidigte leidenschaftlich, und Kunze rettete bei einer Großchance sogar auf der Linie. Mit nun zwölf Punkten hat Hönebach den letzten Platz verlassen, Neuenstein überholt und plötzlich tatsächlich wieder ein kleines Comeback im Abstiegskampf gestartet.

Starke Reaktion

Besonders bemerkenswert war aus nordhessischer Sicht der Auftritt der SG Niederaula/Kerspenhausen. Nach dem 2:5 im Derby gegen Aulatal gelang dem Aufsteiger mit dem 4:1 gegen die SG Oberzell/Züntersbach eine eindrucksvolle Wiedergutmachung. Dabei sprach das Ergebnis zunächst nicht sofort für einen klaren Nachmittag. Trotz Feldüberlegenheit und guter Ansätze fehlte Niederaula zunächst die Durchschlagskraft. Dann gerieten die Gastgeber nach einer guten Stunde sogar in Rückstand, als Julian Ankert traf. Doch die Reaktion fiel stark aus: Moritz Ickler glich zunächst mit einem Flachschuss aus und legte nur wenig später per Kopf das 2:1 nach. Als Sandro Eifert anschließend auch noch einen Foulelfmeter von Hannes Langner parierte, kippte die Partie endgültig zugunsten der Hausherren. Przemyslaw Chomicz und Dennis Jäger sorgten danach für den klaren Endstand. Der Auftritt war ein klares Signal: Niederaula steht nach dem Derby-Rückschlag sofort wieder stabil da und verschaffte sich mit nun 26 Punkten etwas mehr Luft im unteren Tabellenbereich.

Pflicht erledigt