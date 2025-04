Wichtiges Signal beim TSV Rain: Quartett um Kapitän Schuster bleibt

Es ist noch nicht lange her, da mischte der TSV Rain am Lech noch in der Regionalliga Bayern mit und feierte so manches Fußballfest. Derzeit müssen die Blumenstädter aber eine Talsohle durchschreiten. Der Abstieg aus der Bayernliga Süd ist kaum noch abzuwenden. Sechs Spieltage vor Schluss haben die Rainer als Tabellenletzter satte zehn Zähler Rückstand auf die Relegationsplätze. Das ist nahezu aussichtslos. Der TSV wird sich wohl in der Landesliga neu konsolidieren müssen. Die Planungen für einen Neustart laufen auf Hochtouren.

In diesen sportlich schwierigen Zeiten kann der TSV Rain aber mit einer erfreulichen Meldung an die Öffentlichkeit gehen: Vier Spieler aus dem aktuellen Bayernligakader, die zu den Stützen des Teams gehören, haben ihre Verträge ligaunabhängig verlängert. Kapitän Jannik Schuster, Nils Nocke, Etienne Perfetto und Fabian Ott werden auch in der Saison 2025/26 das rot-weiße Trikot des TSV Rain tragen. Ein wichtiger Baustein, um höchstwahrscheinlich in der Landesliga wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen!

Die Zusagen des Quartetts ist sicher auch das Verdienst des neuen Sportlichen Leiters Bernd Taglieber, der alle Hände voll zu tun hat. Der 47-Jährige scheint für diese knifflige Phase des Vereins genau der Richtige zu sein, kennt er doch den Klub aus dem Effeff. "Das ist zweifelsohne ein wichtiges Signal und ein ganz starkes Zeichen der Jungs. Für uns ist es nach einem sehr schwierigen Jahr der erste Schritt in die richtige Richtung. Wir hoffen, in Kürze weitere Verlängerungen bekanntgeben zu können. Auch mit potentiellen Neuzugängen sind wir in aussichtsreichen Gesprächen", betont Bernd Taglieber, der sich eines groß auf die Fahnen geschrieben hat: "Wir hatten zuletzt immer eine große Fluktuation im Kader. Davon müssen wir wieder wegkommen. Wir brauchen in Rain wieder Kontinuität. Ein Gerüst soll sich über mehrere Jahre herauskristallisieren."