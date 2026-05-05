Wichtiges Remis beim SV Bühlertal

– Foto: Pierre Schmidt

Mettenberger 1 – Schnurr (92. Hasenauer 7), Schellbach 6, Einecker 9, Tekbas 10, Aslan 11, Faller (C) 13, Ngonge Mboyo 19, Altin Rexhepi 21, Mutlu 23 (46. Bektasi 18), Häringer 77

Zuschauer: 225

Schiedsrichter:

Tobias Bartschat (Spvgg. Untermünstertal)

Assistenten:

(1.) Daniel Zemke

(2.) David End

Auf dem „Mittelberg“

… ein wertvolles 1:1 geholt.

Um es vorwegzunehmen: Das aufgrund von Verletzungen und einer Sperre arg minimierte Aufgebot zeigte eine prima Gesamtleistung.

Neu zusammen- und aufgestellt, hatte man natürlich ein paar Anlaufschwierigkeiten. Der Tabellenfünfte begann mit starken 20 Minuten und krönte diese mit dem 1:0 in der 18. Spielminute. Eine Hereingabe von der rechten Seite verwandelte SVB-Torjäger David Götz zu seinem 10. Saisontreffer. Bereits kurz nach dem Anpfiff vereitelte VfR-Goalie Marvin Mettenberger schon die Führung der Heimelf.

Mitte der ersten Hälfte wurde das Match ausgeglichener, die Möhlinkicker hielten nun gut mit. Sehr gut war das Pushen untereinander – man half sich, wo es ging.

Zur zweiten Halbzeit kam bei Team 1 der angeschlagene Torjäger Shqipon Bektasi. Man stellte auf zwei Stürmer um, das hinterließ Eindruck beim SV Bühlertal. Auch der VfR machte nun Druck und kam zur einen oder anderen Möglichkeit. Nach einem Foul an Shqipon Bektasi (69.) im Strafraum der Gastgeber gab es Elfmeter. Yannick Häringer trat an, jagte die Kugel aber leider über die Querlatte.

Diesen Lapsus machte unsere Nummer 77 aber kurz darauf wieder wett: Mit einem Heber (81.) lieferte er die Vorarbeit für Leandro Einecker. Genauso elegant schloss „Lele“ mit seinem Heber in die rechte Ecke zum 1:1 ab.

Den Punkt rettete Marvin Mettenberger dann in der Nachspielzeit. Bei einer Riesenchance des SVB musste er sich ganz lang machen, um den Ball über die Latte zu lenken.

Somit blieb es beim 1:1 zwischen zwei der stärksten Rückrundenteams – SV Bühlertal (6.) und VfR Hausen (4.).

Team 1 fuhr zufrieden zurück an die Möhlin.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)