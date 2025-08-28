Wichtiges Polster

Ziegelhausen/Peterstal (weiß) hat am Samstag eine sehr schwierige Aufgabe in Bruchsal vor der Brust. – Foto: Waldemar Binder

Rückblickend kann der 2:1-Sieg vom ersten Spieltag gegen die SG Heidelberg-Kirchheim Gold wert gewesen sein für die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal. "Ich habe aber auch schon vor dem ersten Spieltag gesagt, wie wichtig dieser für uns werden wird", sagt Norbert Kirschner.

Der Spielertrainer der Ost-Heidelberger sieht sich in den kommenden Wochen einem extrem anspruchsvollen Programm gegenüber. An Spieltag zwei gab es eine 0:4-Niederlage in Heddesheim, diesen Samstag geht es zum 1.FC Bruchsal (Anpfiff, 15.30 Uhr), ehe am Dienstag die TSG Weinheim und am Sonntag darauf der GU-Türk. SV Pforzheim auf den Köpfel kommen. Für Kirschner gibt es nichts zu meckern. Er sagt: "Wir müssen es nehmen, wie es kommt, letztlich kann man sich aus jeder Art von Spielplangestaltung Positives oder Negatives rausziehen." Was seine Mannschaft in Heddesheim lernen musste, war mal wieder mit einer Niederlage umzugehen. Nach knapp 15 Monaten verlor „Ziegele“ ein Ligaspiel, damals mit 2:3 beim VfB St.Leon. Der Coach erläutert: "Es ist uns bewusst gewesen diese Runde wieder mit Niederlagen umgehen zu müssen, auch wenn wir die Erste natürlich gerne später erlebt hätten."

Nun führt die Reise zum letztjährigen Vizemeister, der sich nach den ersten drei Partien noch auf der Formsuche befindet. Zwei Kicker muss Kirschner dabei aus Urlaubsgründen ersetzen, die zur anstehenden englischen Woche aber wieder zurückkehren. Verglichen mit anderen Verbands- oder Landesligisten eine überschaubare Zahl an Ausfällen. Die SG Heidelberg-Kirchheim trifft in ihrem vierten Ligaspiel bereits auf den dritten Aufsteiger. "Ich glaube, dass Neckarelz von seiner Struktur ähnlich Fußball spielt wie wir", sagt Manuel Moser vor dem Duell mit der SpVgg. Den Klub sieht der SGK-Coach von seiner Philosophie ebenfalls ähnlich aufgestellt wie den eigenen. Er sagt: "Das ist eine junge Mannschaft, mit vielen Spielern, die mit ihrem Verein schon seit Jugendzeiten eng verbunden sind." Anpfiff der beiden "Brüder im Geiste", ist am Samstag um 15.30 Uhr im Sportzentrum Süd.