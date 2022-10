Wichtiges Kellerduell für die DJK Vilzing Die DJK Vilzing muss liefern, ansonsten droht am vorletzten Spieltag der Vorrunde ein Relegationsplatz

Wohlwissend, dass Trettenbach & Co. bei einer weiteren Niederlage der Relegationsplatz droht. Denn der einst große Vorsprung - Vilzing führte einen Spieltag gar die Tabelle an - ist nach den schwachen Auftritten der Vorwochen nun aufgebraucht. Nach dem Schweinfurt-Spiel hat auch der erfahrene Jim-Patrick Müller deutliche Worte gefunden und seine Mitspieler scharf kritisiert. Nun, am Samstag (Anstoß 14 Uhr) beim TSV Buchbach können Müller & Co. zeigen, ob sie es in den herbstlichen Zeiten schaffen, einen direkten Konkurrenten in Schach halten zu können.

Trainer Eibl weiß ebenfalls um die Partie, will aber die Qualitätsfrage, die er nach dem Schweinfurt-Spiel indirekt andeutete, gar nicht so hoch hängen: „Wenn man die Fehler sieht, die wir in der Abwehr gemacht haben, dann ist das weniger für mich eine Qualitätsfrage, sondern eine Konzentrationsfrage.“ Wie schon in den Vorwochen, hat man im Training die Konzentration und die Schlagzahl bis ans Maximum nach oben gefahren. Denn eine weitere Niederlage, hätte wohl fatale Auswirkungen, zum einen auf die Tabelle und zum anderen für das wohl derzeit kaum mehr vorhandene Selbstvertrauen. Eibl weiß aber auch, um die Qualitäten des TSV Buchbach: „Das ist eine gestandene Regionalligamannschaft, die seit Jahren gegen den Abstieg kämpft und es am Ende immer geschafft hat.“

Der Vilzinger Trainer zieht daraus folgende Schlussfolgerung: „Genau in diesen Spielen weiß der TSV auf was es ankommt.“ Dass es, wenn der Tabellenelfte gegen den Tabellenzwölften spielt nicht um das Spielerische geht, ist für Eibl ebenfalls klar. So erwartet der DJK Trainer, ein intensives und umkämpftes Spiel mit vielen hohen Bällen. Da heißt es hellwach zu sein: „Wir müssen auch auf die zweiten Bälle schauen, dass wir diese bekommen.“ Die Buchbacher Mannschaft, hat Eibl in Erfahrung gebracht ist in allen Mannschaftsteilen gut bestückt, zwar ist die Mannschaft jung, doch sagt Eibl, dass man jeweils einen Spieler in Abwehr, Mittelfeld und Sturm hat, der die Erfahrung aufweist.