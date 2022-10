Die Chamer möchten die lange Heimreise definitiv nicht mit leeren Händen antreten. – Foto: Simon Tschannerl

Wichtiges Kellerduell für Cham Früh raus aus den Federn heißt es an diesem Samstag, wenn für die Spieler des Bayernligisten ASV Cham das letzte Vorrundenspiel auf dem Programm steht

Mit der Auswärtspartie beim TSV Großbardorf steht zudem die weiteste Reise in dieser Saison an. Da die Anstoßzeit der Partie wegen fehlender Flutlichlichtanlage in der Bioenergie-Arena an der Unterhoferstraße um zwei Stunden auf 14 Uhr vorverlegt wurde, wird sich der ASV-Tross deswegen auch schon bereits um 8 Uhr auf den Weg in die im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld und gut 300 Kilometer entfernt gelegene Gemeinde machen.

Die Rot-Weißen werden dann zum dritten Mal alles versuchen wollen, um etwas zählbares nach einem langen Tag wieder in die Kreisstadt mitbringen zu können. Zweimal ging der ASV Cham bei einem Gastauftritt in Großbardorf nämlich schon leer aus. Und das ziemlich deutlich sogar. Im Bayernliga-Premierenjahr gab es im Hinspiel eine 1:4 Packung mit auf den Weg. Und auch vergangene Saison kam man beim Bayernliga-Dino bei der 1:5 Pleite gehörig unter die Räder. Ganz so gefestigt wie in den vergangenen Jahren scheinen die „Grabfeld Gallier“ nach einem kleinen Umbruch vor der Saison diesmal aber nicht mehr zu sein. Nach der 0:6-Packung vor drei Wochen im Heimspiel gegen die DJK Gebenbach hatte Coach Andreas Brendler selbst die Reißleine gezogen und seinen Rücktritt erklärt. Unter dem nominellen Co- und jetzigem Cheftrainer Markus Bach zeigte die Mannschaft zuletzt jedoch wieder eine Reaktion und siegte gegen Ammerthal und Weiden gleich zweimal hintereinander mit 4:2. Mit diesem Rückenwind wird der TSV natürlich auch versuchen wollen in das letzte Hinrundenspiel gehen zu können. Nach dem wichtigen Heimsieg gegen den 1. SC Feucht konnte sich der ASV Cham wieder ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen und liegt nun mit 21 Zählern auf dem neunten Rang. Drei Zähler also mehr, als der heutige Konkurrent aus Großbardorf vorweisen kann. Ob die Hausherren nach der Partie an Punkten mit den Rot-Weißen wieder gleichziehen können, oder ob der ASV Cham das Punktepolster sogar noch weiter ausbauen kann, daran wird sicherlich auch die Tagesform beider Teams mit ausschlaggebend sein.