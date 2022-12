Wichtiges Duell für 04/19 II steigt am Donnerstagabend Bezirksliga, Gruppe 7: Gegen den TuS Essen-West startet die Ratinger Reserve in die Rückrunde.

Der Start in die Rückrunde der Bezirksliga, Gruppe 7, beginnt für Ratingen 04/19 II bereits am Donnerstagabend. Gegner in diesem eminent wichtigen Heimspiel wird der TuS Essen West 81 sein. Die Partie wurde auf Wunsch des Gegners von Sonntag vorverlegt. Ratingens Coach Ali Basboga, der sein Gegenüber gut kennt, erklärt: „Essens Trainer will am Samstag heiraten und unbeschwert feiern können. Das soll er auch. Deshalb haben wir der Vorverlegung zugestimmt.“