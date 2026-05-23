Wichtiges 2:0: Türkspor Neckarsulm bezwingt Hollenbach

Die Erleichterung am vorletzten Spieltag war greifbar, als Cristian Gilés Sanchez bereits in der 1. Spielminute den Führungstreffer zum 1:0 für Türkspor Neckarsulm erzielte. Vor 324 Zuschauern entwickelte sich eine intensiv geführte Begegnung, in der es für beide Mannschaften um die sportliche Existenz ging. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rapolder und Spielertrainer Julian Grupp zeigte von Beginn an eine starke Leistung, investierte viel Leidenschaft und stemmte sich entschlossen gegen den direkten Tabellennachbarn.

Späte Vorentscheidung belohnt den gemeinsamen Kampf

Nach dem frühen Tor blieb die Partie bis in die Schlussphase hinein extrem umkämpft, da beide Teams um die weichenstellenden Zähler im Tabellenkeller rangen. Die Neckarsulmer bewiesen jedoch den längeren Atem und belohnten sich für ihren kollektiven Einsatz. In der 76. Minute sorgte Fabio Lettieri mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung. Es war ein Heimsieg, bei dem die gesamte Mannschaft geschlossen gemeinsam gekämpft und sich diesen Erfolg absolut erarbeitet hat.

Die Tabellensituation vor dem finalen Showdown

Durch diesen dreifachen Punktgewinn schiebt sich Türkspor Neckarsulm mit nun 36 Punkten auf den 14. Tabellenplatz. Die Situation im Keller bleibt dennoch hochgradig bedrohlich, da am Saisonende vier bis fünf Mannschaften den Gang in die Verbandsliga antreten müssen.

Endspiel in Karlsruhe vor Augen

Nach diesem enorm wichtigen Erfolg richtet sich der Fokus des Trainerteams um Uwe Rapolder und Julian Grupp sofort auf das letzte Saisonspiel. Am Samstag, 30.05.2026, gastiert Türkspor Neckarsulm um 15:30 Uhr beim Karlsruher SC II. In dieser alles entscheidenden Partie muss die Mannschaft die heutige starke Leistung und den gezeigten Teamgeist erneut abrufen, um den Klassenerhalt endgültig perfekt zu machen und den Verbleib in der Liga zu sichern.