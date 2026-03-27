Wichtiger Teil des Vereins: TSV Elstorf II stellt Trainerteam neu auf Cheftrainer Kristopher Mau bleibt an Bord, bekommt aber einen neuen Assistenten von Moritz Studer · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Felix Schlikis

Der TSV Elstorf II befindet sich auf einem gut, nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga Harburg zu spielen. Trotzdem gibt es im Trainerstab ordentlich Bewegung.

Die Kreisliga-Reserve spielt in den Plänen des TSV Elstorf eine wichtige Rolle: Während die Ligamannschaft mit einem großen Kader am Landesliga-Aufstieg feilt, bekommen einige Erstherren-Spieler immer wieder Spielpraxis bei der eigenen Zweitvertretung. Beim 1:1-Unentschieden zuletzt beim FC Este 2012 waren mit Marvin Busch, Klaas Krüger, James Holley, Kevin Machado und Johannes Junge gleich fünf Akteure aus dem Bezirksliga-Kader mit an Bord. Deswegen ist an der Schützenstraße sicherlich auch das Interesse groß, die Zweit in der Kreisliga dauerhaft zu etablieren. Auf der Trainerposition haben die Grün-Weißen mit Cheftrainer Kristopher Mau verlängert. "Kristopher ist mit dem Verein seit Kindestagen eng verbunden und trägt den TSV Elstorf im Herz", schreibt der Klub in einer Pressemitteilung. "Seine Identifikation mit dem Verein sowie seine Entwicklung als Trainer machen ihn zu einer wichtigen Säule unserer Mannschaft."

Zur kommenden Spielzeit werden Will Otte und Dennis Brandt als dessen Co-Trainer genau wie Christopher Jöhnk als Torwarttrainer ausscheiden. Dafür bekommt Mau mit Matthias Engel einen neuen Assistenten an seine Seite. Teammanager Nils Gosebeck: "Wir freuen uns sehr, dass Kris uns beim TSV erhalten bleibt. Er hat sich als Trainer unglaublich gut entwickelt und leistet hervorragende Arbeit. Mit Matthias bekommt er nun einen neuen Mann an seine Seite. Nach sehr guten Gesprächen war es unser klarer Wunsch, dass Matthias für eine neue Aufgabe beim TSV zu gewinnen - umso glücklicher sind wir, dass uns das gelungen ist."