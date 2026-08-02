Wichtiger Sponsor insolvent: Wie geht es für den SC Herford weiter?

Noch ist vieles ungewiss: Wie sich die Insolvenz der Firma Menke Küchen auf den SC Herford auswirken wird, wird die Zukunft zeigen. – Foto: Thomas Vogelsang

Der am vergangenen Montag von der Firma Menke Küchen eingereichte Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens hat auch Auswirkungen für den Westfalenligisten SC Herford. Schließlich ist Firmen-Geschäftsführer Hans-Dieter Menke seit vielen Jahren nicht nur einer der beiden stellvertretenden Leiter der Fußball-Abteilung, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Sponsoren-Pools des Vereins. So manchem Beobachter stellt sich die Frage, ob der SCH als Aufsteiger den sportlichen Weg in der Westfalenliga auch ohne Menkes Unterstützung gehen kann.

„Wir müssen nicht drum herum reden, dass es die Lage für uns schwieriger macht. Wir haben auch bereits das eine oder andere intensive und durchaus auch harte Gespräch geführt. Aber die Aufgabe eines Vorstandes ist es eben auch, den Verein durch schwierigere Zeiten zu führen – in guten Zeiten hat man bekanntlich viele Freunde. Aber wir haben ja auch noch andere Sponsoren und investieren im Moment auch viel Arbeit, um zum Ausgleich neue Sponsoren zu finden, von denen schon einige zugesagt haben. Mehrere kleinere Beträge werden am Ende auch zu einem größeren“, erklärt Bruno Obens, ebenfalls stellvertretender Leiter der Fußball-Abteilung und seit Langem eine der treibenden Kräfte bei der Sponsoren-Akquise des Sport-Clubs.

Rückzug des SC Herford stand nie zur Debatte

Obens gibt aber auch zu bedenken: „Ich muss allgemein feststellen, dass wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen die Zuverlässigkeit auch bei so mancher Zusage bisweilen fehlt. Die Gespräche werden schwieriger. Ich bin offen gesagt auch von der hiesigen Wirtschaft insgesamt ein wenig enttäuscht. Da könnte es schon ein größeres Engagement geben, um einen Verein wie den SC Herford zu einem überregionalen Werbeträger zu machen.“ Konkrete Auswirkungen auf den in wenigen Tagen anstehenden Saisonstart sieht Obens allerdings nicht. „Falls jemand meint, dass wir über so etwas wie einen Rückzug nachdenken – das stand nie zur Debatte.“