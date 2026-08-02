Wichtiger Sponsor insolvent: Wie geht es für den SC Herford weiter?

Der am vergangenen Montag von der Firma Menke Küchen eingereichte Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens hat auch Auswirkungen für den Westfalenligisten SC Herford. Schließlich ist Firmen-Geschäftsführer Hans-Dieter Menke seit vielen Jahren nicht nur einer der beiden stellvertretenden Leiter der Fußball-Abteilung, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Sponsoren-Pools des Vereins. So manchem Beobachter stellt sich die Frage, ob der SCH als Aufsteiger den sportlichen Weg in der Westfalenliga auch ohne Menkes Unterstützung gehen kann.
„Wir müssen nicht drum herum reden, dass es die Lage für uns schwieriger macht. Wir haben auch bereits das eine oder andere intensive und durchaus auch harte Gespräch geführt. Aber die Aufgabe eines Vorstandes ist es eben auch, den Verein durch schwierigere Zeiten zu führen – in guten Zeiten hat man bekanntlich viele Freunde. Aber wir haben ja auch noch andere Sponsoren und investieren im Moment auch viel Arbeit, um zum Ausgleich neue Sponsoren zu finden, von denen schon einige zugesagt haben. Mehrere kleinere Beträge werden am Ende auch zu einem größeren“, erklärt Bruno Obens, ebenfalls stellvertretender Leiter der Fußball-Abteilung und seit Langem eine der treibenden Kräfte bei der Sponsoren-Akquise des Sport-Clubs.
Obens gibt aber auch zu bedenken: „Ich muss allgemein feststellen, dass wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen die Zuverlässigkeit auch bei so mancher Zusage bisweilen fehlt. Die Gespräche werden schwieriger. Ich bin offen gesagt auch von der hiesigen Wirtschaft insgesamt ein wenig enttäuscht. Da könnte es schon ein größeres Engagement geben, um einen Verein wie den SC Herford zu einem überregionalen Werbeträger zu machen.“ Konkrete Auswirkungen auf den in wenigen Tagen anstehenden Saisonstart sieht Obens allerdings nicht. „Falls jemand meint, dass wir über so etwas wie einen Rückzug nachdenken – das stand nie zur Debatte.“
Hingegen hat die Situation logischerweise konkrete Auswirkungen für die Arbeit von Tim Daseking, der nicht nur Trainer des Westfalenliga-Teams ist, sondern als Sportlicher Leiter auch maßgeblich bei der Zusammenstellung des Kaders mitwirkt. „Natürlich gibt es einen engen Austausch mit dem Vorstand. Der Verein ist insgesamt gefordert, sich breiter aufzustellen, auch für zukünftige Zeiten. Die jetzige Situation fällt auch nicht vom Himmel. Schon die letzte Saison war so etwas wie ein Kraftakt, wir haben den Kader schließlich schon im letzten Winter verkleinert. Und wir wussten auch vor dieser Serie, dass wir sparen müssen. Unabhängig davon muss man nun erst einmal abwarten, was das Insolvenz-Verfahren bringt. Ich hoffe und gehe davon aus, dass es für uns keine Auswirkungen hat.“