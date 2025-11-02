Wichtiger Sieg!!!! SV Stahl gewinnt in Schwarza

In einem Spiel, das an Wichtigkeit kaum zu überbieten war, trat der SV Stahl am Samstag in Schwarza an – mit dem klaren Ziel, den direkten Konkurrenten nicht weiter davonziehen zu lassen. Ein Sieg war Pflicht, und die Mannschaft zeigte von Beginn an, dass sie das verstanden hatte. Bereits in der ersten Minute setzte Stahl das erste Ausrufezeichen: Weidhass tauchte frei vor dem Tor auf, doch der Ball versprang ihm unglücklich, sodass der gegnerische Keeper klären konnte. Im Gegenzug nutzten die Gastgeber in der 6. Minute ihre erste Gelegenheit eiskalt und gingen mit 1:0 in Führung. Doch der SV Stahl ließ sich davon nicht beirren. Mit starkem Willen und viel Einsatz drängten die Uborner auf den Ausgleich – und in der 21. Minute war es soweit: Jan Lorenz traf nach schöner Vorarbeit von Sandro Grieser zum verdienten 1:1. Stahl blieb am Drücker, doch kurz darauf schlug Schwarza erneut zu und stellte auf 2:1. Die Gäste antworteten jedoch mit großem Kampfgeist: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzwang der SV Stahl den erneuten Ausgleich – ein psychologisch enorm wichtiger Moment. Nach dem Seitenwechsel übernahm der SV Stahl endgültig die Kontrolle über das Spiel. In der 66. Minute brachte Jan Lorenz seine Mannschaft erstmals in Führung – die Vorlage kam von Ben Gräbedünkel. Danach rollte Angriff auf Angriff: Gräbedünkel selbst erhöhte auf 2:4, ehe Philipp Voß mit dem 2:5 den Deckel draufmachte.

Am Ende stand ein verdienter und überzeugender 5:2-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel. Trainer Matejka zeigte sich hochzufrieden mit der Leistung und Einstellung seiner Mannschaft: Jeder kämpfte bis zum Schluss, die Moral stimmte, und der Knoten scheint endgültig geplatzt zu sein.