"Wichtiger Sieg" - SG Blumenau/Pullach gewinnt beim FC Stern III

So., 16.10.2022, 14:30 Uhr

Verdienter Sieg in einem hart umkämpften Spiel

Nach dem tollen Sieg gegen den TSV 1860 in der Vorwoche ging es gegen den FC Stern III darum, die Leistung der Vorwoche zu bestätigen und zu zeigen, dass man zu Recht an der Tabellenspitze steht.

Allen war im Vorfeld klar, dass die Tabelle für dieses Spiel wenig Aussagekraft hat und wir auf einen starken Gegner treffen würden, der es uns nicht einfach machen wird, und genauso ist es dann auch gekommen.

Die ersten 15 Minuten des Spiels waren etwas unruhig, es wurden zu viele lange Bälle nach vorne gespielt, der Ball lief eher wenig in den eigenen Reihen.

Dennoch hatte man in diesem Zeitraum zwei gute Torgelegenheiten durch Ebru Yegin, die aber nicht zu einem Torerfolg führten.

Mitten in der Phase, als man das Spiel beruhigen und den Ball mehr in den eigenen Reihen halten konnte, gelang Stern nach einem Ball in die Tiefe der zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Führungstreffer.

Die Mannschaft gab dann nochmal Gas und konnte sich wieder ein Übergewicht erspielen, Ebru Yegin gelang in dieser Phase mit einem Weitschuss der verdiente Ausgleich.