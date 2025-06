Wichtiger Sieg lässt weiter hoffen

NK Hajduk VS – SG Unadingen/Dittishausen 0:2 (0:2). Das erste Relegationsspiel zwischen dem Vorletzten der Kreisliga A, Staffel eins, und jenem der Kreisliga A, Staffel zwei, endete mit einem verdienten Sieg für den Vertreter aus Staffel zwei. Matchwinner war Tobias Wolf, der beide Tore erzielte. Zunächst brachte er die SG Unadingen/Dittishausen in der sechsten Spielminute in Front. Die Gäste blieben am Drücker. In der 34. Minute vermochte Wolf das 0:2 zu markieren. Der NK Hajduk VS versuchte in der zweiten Halbzeit heranzukommen. Den Kickern aus Villingen-Schwenningen fehlten aber die spielerischen Mittel und die Durchschlagskraft nach vorne. So besitzt die SG Unadingen/Dittishausen für das Rückspiel, das auf Samstag, 16 Uhr, angesetzt ist, die deutlich besseren Karten.





FC Bad Dürrheim – SV Mundelfingen 8:0 (5:0). "Das Ding ist durch wir sind abgestiegen, werden jetzt auch nicht mehr trainieren" hatte SVM-Trainer Markus Ettwein bereits am Samstag unserer Zeitung nach der 1:7 Schlappe seiner Mannschaft in Eisenbach zum Rundenabschluss in der Kreisliga A, Staffel zwei, gesagt. Entsprechend unmotiviert präsentierten sich die Mundelfinger am Mittwochabend in Bad Dürrheim. Der Vorletzte der Kreisliga A, Staffel eins, konnte schalten und wollte wie er wollte. Chahid Moutassime schoss die Kurstädter in der neunten Minute mit einem verwandelten Elfmeter in Front. Eine Zeigerumdrehung weiter traf Dejan Rankovic zum 2:0. In der zwölften Minute hieß es auch schon 3:0 durch Efekan Taskiran. In der 22. Minute erneut Elfmeter für Bad Dürrheim, erneut verwandelte Moutassime gegen den bedauernswerten Goalie Janis Schmid. Moutassime stellte mit seinem dritten Tor am Abend dann auf 5:0 (32.).



In der zweiten Halbzeit gelang den Hausherren ein Doppelschlag. Maksym Zelinski und Huseyin Taskiran trafen in der 59. und 62. Spielminute ins Schwarze. In der 88. Minute lochte Maksym Dodchuk zum Endstand ein. Das Rückspiel würde am Samstag, 16 Uhr, in Mundelfingen stattfinden. Allerdings nur, wenn der FC Pfaffenweiler trotz miserabler Ausgangslage doch noch den Aufstieg in die Verbandsliga schafft. Der Kantersieg des FC Bad Dürrheim war ansonsten wertlos.





Tore: 1:0 Moutassime (9., per Elfmeter), 2:0 Rankovic (10.), 3:0 Taskiran (12.), 4:0 Moutassime (22., per Elfmeter), 5:0 Moutassime (32.), 6:0 Zelinskyi (59.), 7:0 Taskiran (62.), 8:0 Dodchuk (88.). SR: Fin Brunner. ZS: 160.