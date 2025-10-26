Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Durchatmen ist angesagt: Kosova Regensburg feiert im Kellerduell gegen den FC Teisbach einen ganz wichtigen 2:0-Erfolg. – Foto: Florian Würthele
Wichtiger Sieg: Kosova Regensburg meldet sich im Abstiegskampf zurück
17. Spieltag in der Landesliga Mitte - Sonntag: Alikaj-Gefolge siegt mit 2:0 im Heimspiel gegen den FC Teisbach
Zum Abschluss des 17. Spieltags der Landesliga Mitte kam es in Regensburg zum Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenregion. Der FC Kosova Regensburg empfing den FC Teisbach, ein echtes Kellerduell, in dem beide Mannschaften dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigten.
Für die Hausherren war die Ausgangslage dabei alles andere als rosig: Mit nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen rangierte Kosova auf dem 17. Tabellenplatz und damit auf einem direkten Abstiegsrang. Der Druck, vor heimischer Kulisse endlich wieder zu punkten, war dementsprechend groß. Doch die Regensburger zeigten sich an diesem Nachmittag entschlossen und kämpferisch. Mit einer kompakten Defensivleistung und effektiven Angriffen gelang dem FC Kosova einen 2:0-Heimsieg - der langersehnte Befreiungsschlag im Tabellenkeller.
Die Gäste aus Teisbach, die zuletzt mit sieben Punkten aus fünf Spielen im Aufwind waren, fanden an diesem Tag kein Durchkommen und mussten ihre kleine Serie beenden. Kosova hingegen darf nach dem wichtigen Erfolg wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt schöpfen.
Lum Gashi (Sportlicher Leiter Kosova Regensburg): „Unser Jungs haben bis zur letzen Minuten um jeden Ball gekämpft es war eine ziemlich ausgeglichene 1. Halbzeit wo jedes Team seine Möglichkeiten hatte in der zweiten Halbzeit machen wir endlich den verdienten Treffer zum 1:0 auch dannach versuchte der Gegner uns Druck zu machen doch die Abwehr stand souverän das 2:0 ging von ein Konter aus. Vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg in diesen 6 Punkte Spiel hochverdient!“
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel in dem beide Seite zwei ordentliche Möglichkeiten hatte. Ab der Halbzeit waren wir dann teilweise drückend überlegen, konnten aber aus drei richtig dicken Chancen und 10, 12 Ecken kein Kapital schlagen. Als wir zu gierig und zu weit aufgerückt waren, macht der Gegner aus einem bereits geklärten Konter das 1:0. Das 2:0 fiel als wir dann alles nach vorne werfen mussten. Diese Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben. Gratulation an den Gegner der heute einfach effektiver war.“