Wichtiger Sieg: Kosova Regensburg meldet sich im Abstiegskampf zurück

Die Stimmen zum Spiel:Lum Gashi (Sportlicher Leiter Kosova Regensburg): „Unser Jungs haben bis zur letzen Minuten um jeden Ball gekämpft es war eine ziemlich ausgeglichene 1. Halbzeit wo jedes Team seine Möglichkeiten hatte in der zweiten Halbzeit machen wir endlich den verdienten Treffer zum 1:0 auch dannach versuchte der Gegner uns Druck zu machen doch die Abwehr stand souverän das 2:0 ging von ein Konter aus. Vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg in diesen 6 Punkte Spiel hochverdient!“Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel in dem beide Seite zwei ordentliche Möglichkeiten hatte. Ab der Halbzeit waren wir dann teilweise drückend überlegen, konnten aber aus drei richtig dicken Chancen und 10, 12 Ecken kein Kapital schlagen. Als wir zu gierig und zu weit aufgerückt waren, macht der Gegner aus einem bereits geklärten Konter das 1:0. Das 2:0 fiel als wir dann alles nach vorne werfen mussten. Diese Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben. Gratulation an den Gegner der heute einfach effektiver war.“