Wichtiger Sieg in Direktbegegnung

Zuvor wurde Stojan noch in der Kabine vom Präsidenten persönlich verabschiedet. Er erhielt einen Blumenstrauss, eine Flasche zum Teilen mit seiner Frau und ein FCA-Shirt. Er trat dem FCA als 7-jähriger Junge bei und erreichte mit der ersten Mannschaft den Aufstieg in die zweite Liga interregional sowie auch mehrere Male den Aufstieg in die zweite Liga. Als besondere Ehrung, durfte er in diesem Spiel, das Team als Captain leiten.

Von Beginn an weg, drängte sich das Heimteam in diesem Spiel auf. Die erste Chance des Spiel gab es direkt nach 10 Sekunden. Ein langer Ball fand André hinter der Abwehr. Dieser zieht sofort in den 16er, konnte die Chance aber nicht zu zählbarem umwandeln. Die Herren aus Affoltern verstanden es, den Ball lange zu halten und den Gegner laufen zu lassen. Das Team aus Rümlang kam in der gesamten ersten Halbzeit nur zu einer richtigen Chance. Ein gut gespielter Ball vom rechten Flügel fand den Lauf des Stürmers. Dieser zog ab, aber für Jesse im Affoltemer Tor war dieser Schuss keine grosse Aufgabe.

Die zweite Halbzeit begann mässig, da das Wetter doch langsam aber sicher zur Tortur wurde für einige Spieler. Umso besser, dass die erste richtige Chance direkt zum 1:0 für das Heimteam führte. Mike umkurvt in der 62. Minute einen Gegner am Strafraumrand, zieht in die Mitte und schiebt eiskalt ein. Jetzt war man da und wollte diese drei so wichtigen Punkte in Affoltern behalten. Die Erlösung folgte in der 85. Minute. Ein gut umgesetzter Konter findet Sambi am rechten Flügel. Dieser legt sich den Ball vor und schlägt eine genaue Flanke auf André. Er legt sich den Ball mit der Brust in den 16er, zieht am Gegner vorbei und lässt das Netz zappeln. Die Erleichterung war deutlich zu spüren. Von der G.S.I kam daraufhin nicht mehr viel und so schleppte sich das Spiel noch zum Schlusspfiff.

Wir möchten uns noch beim Unparteiischen, für die zwei wichtigen Trinkpausen in diesem Spiel, bedanken.

Ein unglaublich wichtiger Sieg für die Herren aus Affoltern, die den Klassenerhalt so immer noch erreichen können. Schön auch, das Stojan mit einem Sieg in den Ruhestand verabschiedet werden kann. Er kam, sah und siegte mit dem FCA.

