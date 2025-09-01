Wichtiger Sieg in Argental

Bei bestem Wetter fand in Argental, das für beide Teams sehr wichtige Spiel, statt. In Abwesenheit von SGM Trainer Eise startete das Spiel sehr unspektakulär. Das Spiel war geprägt durch viele Fehlpässe harte Zweikämpfe aber wenig Torchancen. In der 20. Minute konnte die Heimmannschaft dann durch einen Abstimmungsfehler der SGM mit einem Lupfer auf 1:0 stellen. Die SGM war aber auch wieder nicht im Schiri Glück und muss in der ersten Halbzeit 2 Elfmeter bekommen. Die Partie hatte einen herben Dämpfer, Aushilfs Coach Robin Ehrmann verletzte sich und muss vom Platz getragen werden. Bis zur 75. Minute gab es wenig Highlights im Spiel, bis Manu Bo, nach Ecke von Domi, ausgleichen kann. In der 84. Minute kam dann der Führungstreffer für die SGM, Konsti mit überragender Flanke auf Maxi, der vollendet souverän unter die Latte. Nun wurde es sehr hitzig, die SGA jetzt mit vielen langen Bällen, bis sie in der Nachspielzeit gefährlich in den Strafraum kamen, nachdem die SGM noch 3 mal klären konnte vollendet dann Späth zum Ausgleich. Die SGM ließ sich aber nicht unterkriegen direkt nach Anstoß ein Traumball auf Linkaußen, Konsti erneut mit der Flanke und Marte der in der Mitte kompromisslos vollendet. Somit konnte die SGM sehr sehr wichtige erste 3 Punkte einfahren und kann Hoffentlich den Schwung mitnehmen und nächste Woche nachlegen.