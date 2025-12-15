Wichtiger Sieg im letzten Spiel 2025

Als letztes Spiel vor der Winterpause stand noch das Rückspiel gegen Schlachters im Terminkalender der SGM.



Auf dem Kunstrasen in Isny startete das Spiel mit vielen Zweikämpfen und einigen Fouls. In der Anfangsphase war ein Freistoß der Gäste aus ca 18m die gefährlichste Aktion. In der ersten Hälfte waren beide Hintermannschaften sehr aufmerksam und gut koordiniert, sodass es kaum zwingende Torchancen gab. Trotzdem wurde eine sehr ansehliche Partie geboten. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff hat die SGM nach langem Einwurf an den 5-Meter Raum die Doppelchance zur Führung, der Torwart der Gäste war jedoch rettend zur Stelle.

In der Zweiten Hälfte der Partie wurde die SGM immer besser, konnte aber ihre Chancen nicht nutzen. Es konnte sich aber auf eine spannende Schlussphase eingestellt werden. So kam es dann auch. In Minute 88 hatte der Stürmer von Schlachters das 0:1 auf dem Fuß, jedoch konnte der Ball noch knapp vor der Linie geklärt werden. Keine drei Minuten später kam es im Strafraum der TSV Schlachters zu einer etwas kuriosen Szene, nach Abstimmungsproblemen der Torwarts mit der Hintermannschaft kommt der Ball zu Noah Schwarz, der vor dem Tor nur noch einschieben muss. Dies verhinderte der am Boden liegende Verteidiger noch, indem er den Ball mit beiden Händen festhält. Folgerichtige Entscheidung somit: Elfmeter für die SGM und Rote Karte für den Verteidiger der Gäste. Den Elfmeter konnte Fabi Scholz wie immer souverän verwandeln. Nach erneutem Anspiel kam die SGM hinten nochmal in zwei brenzlige Situationen, die jedoch geklärt werden konnten. In Minute 6 der Nachspielzeit, konnte Domi Prinz im 1 gegen 1 gegen den Torwart noch den 2:0 Schlusspunkt setzen.

Durch eine Starke Leistung bis zum Schluss konnten sich Drei Punkte im letzten Spiel des Jahres und dadurch ein Gutes Gefühl für die Winterpause geholt werden.

Bericht von Konsti Detki