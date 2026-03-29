Wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt

– Foto: Rene Beuschel

Von Beginn an zeigte die Mannschaft um den präsenten Kapitän Florian Kratz, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Hoch motiviert, griffig in den Zweikämpfen und mit viel Ehrgeiz trat Waldems auf und übernahm früh die Kontrolle über das Spielgeschehen.

Der FC Waldems hat im wichtigen Duell gegen den direkten Konkurrenten SG Heftrich/Niederseelbach ein klares Zeichen gesetzt und sich mit einem souveränen 3:1-Heimsieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesichert.

Die engagierte Anfangsphase wurde schließlich belohnt: Florian Kratz selbst erzielte durch eine starke Willensleistung auf Vorlage von Offensiv-Ass Sören Hofmann das verdiente 1:0 und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Waldems blieb weiter am Drücker und konnte noch vor der Pause nachlegen. Sören Hofmann, auf Vorlage von Maik Kinkel, erhöhte folgerichtig auf 2:0.

Auch in der zweiten Halbzeit ließ der FC Waldems nichts anbrennen. Die Gastgeber dominierten das Spiel und erspielten sich zahlreiche hochkarätige Torchancen. Besonders Matti Rang hatte gleich zweimal Pech, als seine Abschlüsse jeweils nur an der Latte landeten. Abwehrchef Dominik Eder erzielte dann nach Foul an Kinkel per Freistoß das erlösende 3:0.

Der Gegentreffer zum 3:1-Endstand stellte letztlich nur noch Ergebniskosmetik dar und änderte nichts mehr am verdienten Heimerfolg der Waldemser. Ein Sonderlob verdiente sich bei einer geschlossenen Mannschaftsleistung Mittelfeld-Abräumer Thiemo Hagen. Mit diesem Sieg setzt der FC Waldems ein wichtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf und sammelt wertvolle Punkte für den Ligaverbleib.