Wichtiger Sieg im Abstiegskampf für VfB Oberweimar II

Am Samstag ging es für die Zweite um Trainer Hüser und Jankowski zu Hause bei strahlendem Sonnenschein gegen Pfiffelbach um drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Zudem ging es im Duell der momentan fairsten Teams der Liga nebensächlich auch um die Vorherrschaft in der Fairnesstabelle (Pfiffelbach hatte vor dem Spiel nur eine gelbe Karte mehr als der VfB). Die Anfangsphase des Spiels war von gegenseitigem Abtasten beider Teams geprägt. Doch leider beendete Pfiffelbachs Rosenhan diese Phase mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck. Unhaltbar für Torwart Wenk, nach dem ersten richtigen Angriff des Spiels in der 18. Minute. In der Folge wurden unsere Jungs aktiver und das Spiel etwas ruppiger. Es folgten einige Freistöße beiderseits und zwei gelbe Karten für Pfiffelbach wegen Foulspiels innerhalb von fünf Minuten. Den fälligen Freistoß nach der zweiten gelben Karte in Minute 39 nagelte Barth direkt aus gut 25 Metern an die Latte. Pech für unsere Zweite. Das Spiel war zunehmend geprägt durch kontrollierten Ballbesitz des VfB, gesteuert durch die Routiniers Rammelt und Barth.

In der zweiten Halbzeit gelang Pfiffelbach immer weniger in der Offensive und unsere Zweite lief gemeinsam pausenlos gegen das Pfiffelbacher Abwehrbollwerk an. Weitere Chancen und ein Pfostenschuss kamen zu Stande, doch der Ball wollte einfach nicht rein. Geduld war das Motto der Stunde. Eine taktische Umstellung von Franke aus der Innenverteidigung in die Offensive brachte zudem neuen Schwung. In der 74. Minute erlöste der frisch eingewechselte Merie dann endlich unsere Mannschaft und die VfB-Anhänger mit dem hochverdienten Ausgleich nach toller Flanke von Al Mustafa. Keine drei Minuten später drehte Barth in der allgemeinen Aufbruchstimmung des Ausgleichs die Partie, nachdem er einen Defensivfehler der Pfiffelbacher Abwehrmauer eiskalt ausnutzte. Kurz vor Schluss hatten unsere Männer dann noch einmal richtig Glück, denn Pfiffelbach gelang noch ein Angriff per Fernschuss. Doch Wenk, der mit diesem Abschluss nicht gerechnet hatte, konnte im Zurückeilen den Ball gerade noch vor der Linie fangen und halten. Er hielt damit den Sieg unserer Mannschaft fest, denn mehr passierte nicht. Mit diesem Sieg holt unsere Zweite nicht nur drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, sondern behält auch den ersten Platz in der Fairnesstabelle, da heute keine Karte hinzukam. Wir bedanken uns bei den gut 40 Zuschauern, den Gästen aus Pfiffelbach und dem sehr guten Schiedsrichter Rank.