Wichtiger Sieg im Abstiegskampf

Nach dem Sieg im Auswärtsspiel in Westerstetten und dem darauffolgenden spielfreien Sonntag wurde nochmal im Training alles in die Waagschale gelegt, um auf das Spiel in Weidenstetten gut vorbereitet zu sein.

Wir starteten mit hohem Pressing in der gegnerischen Hälfte, mit der die ideenlose Weidenstetter ordentliche Probleme hatte. Durch einen Steckpass auf E.Maier, konnte dieser im 16er nur durch ein Foul gestoppt werden. Kapitän S. Malik ließ sich die Chance nicht nehmen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nun begann der Gastgeber doch offensiver zu spielen, wobei oftmals nur mit langen Bällen / Flanken agiert wurde. Mehrere Kopfbälle konnten meistens durch unseren Torhüter runtergepflückt werden.

Nach einem schön ausgespielten Konter legte Lucky quer zu E. Maier rüber, der zum so wichtigen 2:0 aus Albecker Sicht nur noch einschieben musste.

In der zweiten Halbzeit gelang den Gastgebern bereits nach 30 Sekunden der Anschlusstreffer – durch einen langen Ball in die Tiefe verwertete der Spielertrainer das Leder in den Winkel. Nun war das Spiel offener und Weidenstetten erhöhte den Druck. Durch mehrere Konterchancen haben wir es dann in der 75. Minute geschafft die Führung zu erhöhen: N. Lonsinger wuchtete den Ball aus knapp 20 Metern unhaltbar ins lange Eck.

Ein sehr wichtiger und verdienter Sieg für die Jungs aus Albeck – im letzten Heimspiel gegen Lonsee heißt es: Nochmal alles reinwerfen, als Team auftreten und mit Kampf und Wille die Punkte in Albeck behalten.