Wichtiger Sieg im Abstiegskampf

Die SGBM konnte gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten drei wichtige Punkte holen.

Gegen die SSV Glött 2 war man schon fast zum Siegen verdammt um wieder näher an die Nichtabstiegsplätze kommen. Die Mannschaft zeigte von Beginn auch den nötigen Willen und Biss in den Zweikämpfen. So war die Partie nur ein paar Minuten alt, als man die erste Torchance verzeichnen konnte. In der 10. Minute machte man es besser. Nachdem die Gastgeber den Ball nicht weg vom eigenen Sechzehner bringen konnten, eroberte Ahmad Kaedi ihn und bediente Alexander Nusser, der überlegt zur Führung einschob. Kurz darauf hätte Kai Killgus erhöhen müssen, brachte den Ball aber aus kurzer Distanz nicht über die Linie. In der Folge kam Glött besser ins Spiel und hatte nach einem Freistoß die große Gelegenheit zum Ausgleich, als Torhüter Julian Berger den Ball erst im zweiten Versuch sicher fangen konnte. Noch eine Möglichkeit hatte die SGBM in der 34. Minute, als Alexander Nusser nach Hereingabe von Thomas Bilz vorbeischoss.