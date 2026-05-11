Wichtiger Sieg gelandet: Druck auf Treubund bleibt aber hoch

Treubund war von Beginn an tonangebend und erspielte sich im zweiten Abschnitt die nötigen Treffer. In der Folge eines ruhenden Balles brachte Max Börner die Gäste in Führung (68.). Die Schlossparkkicker gerieten nun ins Taumeln und Börner legte das entscheidende zweite Tor nach (76.).

Dadurch bleiben die Lüneburger über dem Strich und verschärfen die Situation für den TSV Etelsen. Treubund steht mittlerweile nur noch einen Zähler hinter ihrem direkten Konkurrenten. Weil die Salzstädter aber noch zwei direkte Duelle mit Scharmbeck-Pattensen/Ashausen ausstehend hat, bleibt für sie verlieren verboten.