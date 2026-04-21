Wichtiger Sieg gegen FC Wangen 2

Der Herr der Lüfte,Domi P. – Foto: Mark Zengerle

Verdienter Heimsieg gegen den FC Wangen II

Endstand 2:1

Am Sonntag konnte sich die SGM Beuren/Rohrdorf im Heimspiel gegen den FC Wangen II mit 2:1 durchsetzen. Die Partie begann intensiv, die Gäste waren aber besser in die Partie gestartet und spielerisch überlegen. Diese konnten auch in Minute 6 den Führungstreffer durch A.Sari bejubeln. Wangen II bekam auch danach gute Möglichkeiten jedoch hatte auch die SGM Chancen auf den Ausgleich, die leider nicht verwertet werden konnten. Kurz vor der Halbzeit konnte die SGM nach Flanke von Nico und Kopfball von Konsti das vermeintliche 1:1 erzielen, jedoch zählte der Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Der SGM gelang es aber mehr Spielkontrolle zu gewinnen. Nach einigen vielversprechenden Chancen wird Maxi in Minute 58 klar im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelt Fabi Scholz präzise im Eck, der Torwart hatte zwar die Ecke der Ball landete aber im Tor. Leider erlitt die SGM in Minute 67 dann aber einen Rückschlag. Nico Schüle muss nach einem Zweikampf verletzt raus. Gute Besserung an der Stelle. In der 71 Minute gelang der SGM aber schließlich der entscheidende Treffer zum 2:1, wieder durch Fabi Scholz, der nach einem Freistoß sehenswert aus spitzem Winkel die 2:1 Führung erzielen konnte. In der 81 Minute der Schlussphase gab es nach einem taktischen Foul von Kili eine kurz hitzige Situation mit einem Spieler des FC Wangen ll, die vom Schiedsrichter mit einer glattroten Karte für Wangen II geahndet wurde. In verbleibenden Minuten verteidigte die Mannschaft konzentriert und ließ kaum noch Chancen zu. Hatte aber ebenso einige Chancen auf das 3:1, dieses wollte aber nicht fallen.

Am Ende steht ein verdienter Heimsieg, mit dem die SGM wichtige drei Punkte einfahren konnte.

Nächsten Sonntag ist die SGM Beuren/Rohrdorf auswärts gegen SpVgg aus Lindau gefragt.

Bericht von Konstantin Detki,SGM Beuren/Rohrdorf