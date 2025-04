Wichtiger Sieg gegen den FC Hellas

Auf der Buchleren traf man auf den FC Hellas der ebenfalls in den unteren Gefilden der Tabelle anzutreffen war (ist). Im Gegensatz zum letzten Spiel starteten die Mannen in grünschwarz hochkonzentriert in die Partie und liessen von Beginn weg keinen Zweifel aufkommen, wer hier als Sieger vom Platz gehen würde. In der 24. Minute wurde Müller von T. Wenk mustergültig freigespielt und brauchte nur noch zum 1:0 einzuschieben, was sogleich auch das Pausenresultat darstellte. Der gegnerische Trainerotto stauchte die Elf um Aristoteles und Platon in der Pause derartig zusammen, dass man befürchten musste, die feingeistige Denkergilde würde in der zweiten Hälfte zu einer hellenischen Holzfällertruppe mutieren. Doch diese Angst erwies sich als unbegründet, das Spiel verlief mehr oder weniger ähnlich wie in den ersten 45 Minuten. In der 80. Minute fand Hazewinkel seinen inneren Weghorst und staubte nach einem Abschluss Gabays zum 2:0 ab und machte somit den zweiten Saisonsieg klar.