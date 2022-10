Wichtiger Sieg gegen Ahlerstedt

So eindeutig, wie das Ergebnis klingt, war es am Ende gar nicht. Gerade zu Beginn sahen die Zuschauer eine fahrige Partie auf tiefem Boden. Ahlerstedt hatte zunächst mehr Spielanteile und das 1:0 durch Julia Meyer kam eher aus dem Nichts (33. Minute).

Die glückliche Führung konnte mit in die Halbzeitpause genommen werden. Mit Birte Feld und Jule Krieger kam dann in der zweiten Halbzeit frischer Wind in die Partie. Julia Meyer erzielte in 71. Minute das 2:0 ehe dann Käpt'n Louisa Hoff in der 82. Minute dann doch irgendwann verdient den Sack zu machte. Wir bleiben oben dran und nutzen das spielfreie Wochenende.