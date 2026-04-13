„Wichtiger Sieg für uns“ – Überackers Frauen schlagen Wacker München II

Die Fußballerinnen von RW Überacker (in Rot) im Spiel gegen den FFC Wacker München II (weiße Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Die Rot-Weißen schlagen Wacker München II im Abstiegskampf. Trainer Fasching zeigt sich stolz auf sein dezimiertes Team.

Die Landesliga-Fußballerinnen von RW Überacker sind zurück in der Erfolgsspur. Vor 45 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching mit 2:1 gegen den abstiegsbedrohten FFC Wacker München durch. „Für uns ist das ein unfassbar wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten auf dem Weg zum Klassenerhalt“, sagte Fasching nach dem Schlusspfiff. Mit dem Dreier kletterten die Rot-Weißen auf Rang fünf.

„Wir wussten, dass es schwer werden würde“, sagte Fasching. Weil die erste Mannschaft der Gäste spielfrei hatte, wurde der FFC aus dem Regionalliga-Kader verstärkt. „Da waren vier regionalligaerfahrene Spielerinnen dabei“, stellte der RW-Coach fest. Umso mehr sei klar gewesen, dass es für seine Mannschaft nur „über den Kampf und den unbedingten Willen“ gehen könne – zumal bei den Gastgeberinnen mehrere Stammkräfte fehlten.

Trotzdem fand Überacker gut in die Partie. Elena Vogg brachte die Rot-Weißen nach knapp einer halben Stunde in Führung, als sie eine Hereingabe von Marie Wich verwertete. Zuvor hatte die ins Tor zurückgekehrte Isabell Gimmy mit einer starken Fußabwehr die beste Münchner Chance vereitelt.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange umkämpft und chancenarm. Nach einer knapp gespielten Ecke kam Wacker dennoch durch Hivi Askar zum 1:1-Ausgleich. Die Antwort der Gastgeberinnen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur wenige Minuten später traf Melanie Balhuber nach einem Konter zum 2:1. „Ein wichtiger Sieg für uns, um rechtzeitig wieder in die Spur zurückzukommen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, sagte Fasching. (Dieter Metzler)