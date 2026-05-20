Wichtiger Sieg für Nievenheim im Abstiegskampf

Dem VdS Nievenheim gelang beim TV Kalkum, der den Klassenerhalt in der Bezirksliga bereits sicher hat, ein 2:0-Sieg. Nach dem 4:0-Erfolg des Lohausener SV gegen den CfR Links sind der VdS und der CfR zwei Spieltage vor dem Saisonende punktgleich.
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Lohausens Sieg bedeutet, dass Links und Nievenheim nur noch um den Relegationsrang spielen. Der direkte Klassenverbleib ist für beide selbst rechnerisch nicht mehr möglich. „Ich bin froh, dass Lohausen das Spiel gewinnen konnte. Seit mehreren Wochen konzentrieren wir uns auf den Relegationsplatz. Uns ist gegen Kalkum ein wichtiger Schritt gelungen, dennoch liegt es nicht in unserer Hand“, erklärte Nievenheims Coach Thomas Boldt.
Obwohl der VdS die bessere Tordifferenz als der Konkurrent aus Düsseldorf hat, liegt der Vorteil beim CfR Links, da bei Punktgleichheit zuerst der direkte Vergleich zählt, den der VdS verloren hat. Die Mannschaft von Boldt könnte jedoch noch einen Vorteil im Abstiegskampf erreichen: Im Fall des Spielers Vedin Kulovic steht die Entscheidung noch aus. Fällt die gegen den MSV Düsseldorf aus, bekäme der VdS die Punkte aus dem Rückspiel angerechnet, wodurch Nievenheim einen Vorsprung auf den CfR hätte. Boldt: „Das zieht sich jetzt schon über Monate. Wir fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können, und das sind unsere letzten beiden Saisonspiele. Wir glauben fest daran, dass wir den Relegationsrang noch erreichen können.“
Der 2:0-Erfolg in Kalkum war erst das zweite Spiel in dieser Saison ohne Gegentreffer. Bevor der VdS am 27. Spieltag gegen Hösel die Null hielt, war er 392 Tage ohne weiße Weste geblieben. Boldt gefielen in Kalkum die kämpferische Einstellung und die starken Paraden von Torhüter und Winterneuzugang Sebastian Lopez. Den Führungstreffer der Gäste erzielte wieder einmal Roberto Grillo. Der 18-Jährige ist in seiner ersten Saison bei den Senioren in bislang 26 Einsätzen an 32 Toren beteiligt. Dennoch ist diese Spielzeit für den Durchstarter bereits beendet. Boldt: „Er hat sich leider einen Muskelfaserriss zugezogen, das ist unfassbar bitter für ihn, aber auch für die Mannschaft.“ Zudem muss der Coach im nächsten Match auf Nils Jochmann verzichten, der kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte sah.
Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Leon Bem auf 2:0 für den VdS. Boldt resümierte zufrieden: „In Kalkum ist es immer unangenehm zu spielen. Uns wurde nichts geschenkt. Meine Jungs haben besonders kämpferisch einen hervorragenden ersten Durchgang gespielt, mit schön herausgespielten Toren.“
Im zweiten Durchgang verflog die Begeisterung des Coaches aber schnell. „Wir waren zu hektisch, uns hat die Entlastung gefehlt.“ Er fügte außerdem an: „Am Ende haben wir uns das nötige Spielglück aber erarbeitet.“
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