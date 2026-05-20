Wichtiger Sieg für Nievenheim im Abstiegskampf

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Leon Bem auf 2:0 für den VdS. Boldt resümierte zufrieden: „In Kalkum ist es immer unangenehm zu spielen. Uns wurde nichts geschenkt. Meine Jungs haben besonders kämpferisch einen hervorragenden ersten Durchgang gespielt, mit schön herausgespielten Toren.“

Im zweiten Durchgang verflog die Begeisterung des Coaches aber schnell. „Wir waren zu hektisch, uns hat die Entlastung gefehlt.“ Er fügte außerdem an: „Am Ende haben wir uns das nötige Spielglück aber erarbeitet.“

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