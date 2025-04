Wichtiger Sieg für die Germania

Vor der Partie hatte Germanias Trainer Sebastian Wirtz noch orakelt: „Ein Unentschieden wäre mir heute mehr als recht.“ Dass es derer drei Zähler wurden, war seiner eingeschlagenen Taktik des Konterns geschuldet. Das fing schon nach zwei Minuten an, als die bis dato sechsmal ungeschlagenen Gäste in allergrößte Verlegenheit kamen. Rudi Kiambeli scheiterte in einer 1:1-Situation an Viktoria-Keeper Yannick Marko. Aus der darauf folgenden Ecke hätte Germanias Kapitän Tobias Wilhelm fast das 1:0 geköpft.

Nadelstiche gesetzt