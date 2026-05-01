 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Wichtiger Sieg für den SV Titisee

FC Bräunlingen setzt sich deutlich mit 4:1 in Eisenbach durch.

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Die Eisenbacher (in Blau/Archivfoto) hatten gegen den FC Bräunlingen das Nachsehen.
Die Eisenbacher (in Blau/Archivfoto) hatten gegen den FC Bräunlingen das Nachsehen. – Foto: Wolfgang Scheu

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Kreisliga A II
Titisee

Der SVT siegt in der Fußball-Kreisliga-A durch ein Tor in der Nachspielzeit gegen die SG St. Märgen/St. Peter mit 2:1. Der FC Bräunlingen setzt sich deutlich mit 4:1 in Eisenbach durch.

Der SV Titisee gewann gegen die SG St. Märgen/St. Peter dank eines Last-Minute-Treffers mit 2:1 (1:1). Philip Waldvogel brachte die Gäste schon nach fünf Minuten in Front. Titisee bekam zwei Minuten später einen Elfmeter zugesprochen. SG-Torwart Sven Löffler parierte aber den Strafstoß. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.