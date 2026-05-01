Wichtiger Sieg für den SV Titisee FC Bräunlingen setzt sich deutlich mit 4:1 in Eisenbach durch. von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die Eisenbacher (in Blau/Archivfoto) hatten gegen den FC Bräunlingen das Nachsehen. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SVT siegt in der Fußball-Kreisliga-A durch ein Tor in der Nachspielzeit gegen die SG St. Märgen/St. Peter mit 2:1. Der FC Bräunlingen setzt sich deutlich mit 4:1 in Eisenbach durch.