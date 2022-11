Wichtiger Sieg für den SV Erlbach 2:0 Heimerfolg gegen Türkspor Augsburg

Anders als zuletzt kamen die Hausherren gut in die Partie und waren von Beginn an überlegen. Doch wie schon in den Spielen vorher gelang es kaum, sich echte Chancen zu erspielen.

Also brauchte es Standardsituationen und eine solche brachte das 1:0. Maximilian Sammereier spielte eine Ecke kurz auf Spielertrainer Lukas Lechner. Der Ball kam in den Strafraum, Manghofer legte quer auf Lechner, den Topolaj beim Schussversuch von den Beinen holte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sammereier problemlos (29.). Die Führung gab dem SVE weiter Aufwind, die Chance zum 2:0 hatte Thomas Breu, der über links in den Strafraum eindrang. Sein Schuss ging knapp am langen Pfosten vorbei. Im direkten Gegenzug musste de Souza Lima dann sein ganzes Können aufbieten um einen Abschluss der Gäste zur Ecke zu klären (44.). Auch im zweiten Durchgang präsentierten sich die Erlbacher als die bessere Mannschaft und spielten auf das 2:0. Doch das erlösende Tor fiel erst in der 79. Minute, nach einem schlimmen Fehler der Gäste. Breu wurde der Ball von einem Türkspor-Spieler an der Mittelinie direkt in den Lauf gespielt, der Goalgetter umkurvte Gästetorwart Batuhan Tepe und schob die Kugel ins Tor. Dabei blieb es, trotz zaghafter Bemühungen der Augsburger, den Anschlusstreffer zu erzielen. Am Ende gab es noch einen Platzverweis, Turgay Karvar musste nach einer Schiedsrichterbeleidigung vom Feld (92.)