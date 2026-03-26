Wichtiger Sieg

Zum 14. Spieltag traten unsere Damen zuhause gegen SG Bad Waldsee an. Von Beginn an spielte sich das Geschehen Überwiegend im Mittelfeld ab. Es entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel mit vielen intensiven Zweikämpfen, wodurch nur phasenweise richtiger Spielfluss zustande kam. Dennoch konnte sich unsere Mannschaft einige gute Torchancen erarbeiten, auch wenn diese nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Nach rund einer halben Stunde hatten die Gäste zudem Glück. Nach einer Notbremse an Isabelle Gschwind entschied der Schiedsrichter lediglich auf Freistoß und zeigte nur die gelbe Karte. Der anschließende Freistoß brachte jedoch keine Torgefahr. Insgesamt blieb das Offensivspiel auf beiden Seiten ausgeglichen. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung schließlich durch einen Elfmeter in der 84. Minute. Isabelle Gschwind wurde im Strafraum gefault. Und diesmal zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Dimitra Pimenidis übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0. Am Ende stand ein knapper, aber nicht unverdienter Heimsieg, der vor allem auf einer geschlossenen Mann-schaftsleistung und großem Einsatzwillen basierte.