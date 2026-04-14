Wichtiger Schritt im Aufstiegsrennen – Phönix dreht Spiel in Zamdorf von Amer Kantarevic · Heute, 14:36 Uhr · 0 Leser

Der FC Phönix München feiert einen wichtigen Auswärtssieg beim SV Zamdorf und setzt damit ein starkes Zeichen im Aufstiegsrennen. Die Gäste kamen von Beginn an gut in die Partie und erspielten sich bereits in der ersten Halbzeit mehrere hochkarätige Chancen. Phönix hätte hier früher in Führung gehen müssen, ließ jedoch zunächst die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen.

In der 38. Minute fiel dann die verdiente Führung: Martin Mollner traf nach Vorarbeit von Dragan Wagner zum 0:1. Kurz vor der Pause gelang dem Gastgeber jedoch noch der Ausgleich. Nach einem sehenswerten Freistoßtreffer von Michael Ertl stellte Zamdorf auf 1:1 (45.).