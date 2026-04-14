Wichtiger Schritt im Aufstiegsrennen – Phönix dreht Spiel in Zamdorf

Der FC Phönix München feiert einen wichtigen Auswärtssieg beim SV Zamdorf und setzt damit ein starkes Zeichen im Aufstiegsrennen.
Die Gäste kamen von Beginn an gut in die Partie und erspielten sich bereits in der ersten Halbzeit mehrere hochkarätige Chancen. Phönix hätte hier früher in Führung gehen müssen, ließ jedoch zunächst die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen.
In der 38. Minute fiel dann die verdiente Führung: Martin Mollner traf nach Vorarbeit von Dragan Wagner zum 0:1.
Kurz vor der Pause gelang dem Gastgeber jedoch noch der Ausgleich. Nach einem sehenswerten Freistoßtreffer von Michael Ertl stellte Zamdorf auf 1:1 (45.).
Nach dem Seitenwechsel kam Zamdorf besser aus der Kabine und drehte die Partie durch Leonard Evertz zum 2:1. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei auch Phönix weiterhin gefährlich blieb.
In der 62. Minute zeigte Phönix die richtige Reaktion: Dragan Wagner erzielte nach Vorlage von Georg Hiendl den 2:2-Ausgleich.
In der 73. Minute dann die erneute Führung für die Gäste: Dragoljub Dekanovic traf nach Vorlage von Martin Mollner zum 2:3.
Den Schlusspunkt setzte in der 86. Minute der eingewechselte Thomas Spychalski, der einen Handelfmeter sicher zum 2:4-Endstand verwandelte.
Am Ende ein verdienter Auswärtssieg für den FC Phönix, der trotz zwischenzeitlichem Rückstand Moral bewies und sich für eine starke Leistung belohnte.
Vorschau:
Am kommenden Sonntag empfängt der FC Phönix München um 15:00 Uhr den Tabellenführer TSV Trudering zum Topspiel im Meisterschaftsrennen.