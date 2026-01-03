Wichtiger Rückkehrer beim Landesliga-Spitzenreiter

Der TSV Köngen spielt nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, eine starke Saison. Nun gibt der Verein einen spannenden Transfer bekannt und teilt dazu folgende Infos:

Nach der Bezirksliga-Meisterschaft in der vergangenen Saison wollte Rütti aus beruflichen und privaten Gründen sportlich etwas kürzertreten und wechselte an seinen Wohnort nach Wernau. Nach der schweren Verletzung von Nick Widmann freut man sich in der Fuchsgrube umso mehr, dass Michi den Weg zurück gefunden hat und mit seiner Qualität und Erfahrung helfen wird, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Unsere Nummer 33 kennt den Verein und das Umfeld bestens – er wird keine lange Anlaufzeit benötigen, um sich schnell wieder im System von Domenic Brück zurechtzufinden und seinen Platz einzunehmen.

Vielen Dank an den TSV Wernau für den unkomplizierten Wechsel!