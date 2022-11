Wichtiger Punktgewinn für die SG in Ditlofrod!

Die Verbandsligafußballerinnen der SG Landau/Wolfhagen haben in der Rhön ein hochverdientes 2:2, nach 0:2 Rückstand eingefahren. Erneut musste die SG ohne eine Reihe von wichtigen Stammspielerrinnen auskommen. Diesmal waren es mit Sabrina Wandrei, Vanessa Reßler, Mareike Kloppmann, Kristina Protte, Alisa Klüppel, Sarah Schütz, Annika Schwechel, Nele Walter und Anna Ducki sage und schreibe neun. Somit trat man mit nur 12 Spielerinnen an und dieses Team, welches in dieser Formation noch nie zusammen gespielt hatte, machte es richtig gut.

Die SG spielte von Beginn an sehr konzentriert, druckvoll und beherzt nach vorn. Mit dem ersten Angriff überhaupt, nach einem Lapsus in der SG-Abwehr, aber dasTor für die Heimmannschaft in der 11. Minute. Die SG ließ sich von diesem Rückschlag nicht beeinflussen und blieb weiterhin am Drücker. Leider aber ohne sich hochkarätige Torchancen zu erarbeiten. Die nächste Unachtsamkeit führte dann kurz vor dem Pausenpfiff, in der 44. MInute, zum 0:2 Halbzeitstand. Die präzise, detaillierte Pausenansprache von Coach Marquardt fruchtete. Die taktischen Vorgaben wurden konsequent umgesetzt und das Aufbauspiel der Heimmannschaft wurde quasi lahmgelegt. Dann schlug die Stunde von Stürmerin Kim Tegethoff. Nach einer tollen Kombination über Franzi Klug und finalem Paß von Berit Müller auf Tegethoff netzte diese in der 73. Minute zum 2:1 Anschlusstreffer ein. Und die Mannschaft blieb weiter konsequent am Drücker. Die Belohnung für eine tolle kämpferische und geschlossene Teamleistung dann in der 86. Minute. Nachdem Franzi Klug noch knapp den Kasten verfehlt hatte, war es Dana Nebel, die wuchtig zum vielumjubelten und hochverdienten 2:2 Ausgleich einschoß. In der Folge ließ die SG nichts mehr anbrennen und holte sich mit diesem Teilerfolg wieder ein positives Gefühl und vor allem Selbstvertrauen für die restlichen Spiele.