Wichtiger Punktgewinn

Do., 17.04.2025, 18:30 Uhr

Da der Chronist das Spiel am Donnerstagabend leider nicht selbst verfolgen konnte, stützt er sich bei dem Bericht auf die Angaben zweier anwesender Freunde, die nach jahrzehntelanger Begleitung der Aktivität ähnlich ticken wie er selbst. Beide sprachen von ausgeglichenem Spiel, unnötigen Härten mit Vorteilen für Mühlburg in der 2. Hälfte und wichtigem Punktgewinn.

Trotz mehrerer Ausfälle und Veränderungen in der Besetzung konnte unsere Mannschaft die 1. Hälfte mit hohem Einsatz ausgeglichen gestalten. Es gab Chancen auf beiden Seiten und nach rund 35 Minuten die 0:1 Führung durch Sascha Thome, die bis zur Pause hielt. Leider musste Felix Wammetsberger verletzt raus, Lars Cwienk bekam eine auf die Nase und Marcel Link, der erst kürzlich wochenlang ausgefallen war, wurde von hinten so ramponiert, dass er nicht weiterspielen konnte, was den Schiri aber nicht anfocht.