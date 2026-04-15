Wichtiger Punkt in Jena

Bereits nach sechs Minuten gab es die erste Torchance, doch die gefährliche Eingabe von Markus Baer fand keinen Abnehmer vor dem Jenaer Tor. Nur zwei Minuten später stand Markus Baer nach einer gefährlichen Ecke von Florian Wiechert vollkommen blank am langen Pfosten, doch sein Kopfball strich über das Gehäuse der Gastgeber. Zehn Minuten später folgte erneut ein kreuzgefährlicher Eckball von Florian Wiechert, doch diesmal landete der Kopfball von Morris Möller nur an der Querlatte. Somit verpufften die ersten dominanten Minuten ohne den sicherlich verdienten Führungstreffer und in der 27. Minute meldeten sich auch die Gastgeber erstmals gefährlich vor dem Tor an, doch Richie Steinbach konnte mit einer starken Parade klären. Danach verflachte die Partie zusehends und die wenigen Zuschauer sahen nun ein Spiel auf eher bescheidenem Niveau. Trotzdem gelang kurz vor dem Seitenwechsel noch der verdiente Führungstreffer, als Florian Wiechert mit einem schönen Steckpass Tim Gössinger freispielte und dieser eiskalt verwandelte.

Die zweite Halbzeit plätscherte dann mehr oder weniger vor sich hin und hatte nur noch wenige Höhepunkte parat. Einer davon führte in der 56. Spielminute unglücklicherweise zum überraschenden Ausgleich für die Gastgeber, als die Defensive am Strafraum keinen Zugriff bekam und Schott II mit einem unhaltbaren Flachschuss traf. Fast hätten sich die Gastgeber nur vier Minuten später belohnt, doch Keeper Richie Steinbach parierte bei einer weiteren Großchance erneut stark. Mitte der zweiten Halbzeit ergaben sich nochmals zwei gute Möglichkeiten. Zunächst strich ein abgefälschter Freistoß von Sebastian Mai nur knapp am langen Pfosten vorbei, und die darauf folgende Ecke trudelte an Freund und Feind vorbei durch den Strafraum, ehe sie ebenfalls knapp neben dem langen Pfosten ins Aus ging. Das war es dann auch mit den Höhepunkten in der schwachen zweiten Halbzeit und die Partie endete schließlich mit einem gerechten Unentschieden.