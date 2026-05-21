Wichtiger Punkt im Abstiegskampf für die SKG 23 Wiesbaden

Im Abstiegskampf: Die SKG 23 Wiesbaden erkämpft sich wichtigen Punkt, den Leopold Krey (am Ball) mit einem Doppelpack sicherstellt. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Die SKG 23 Wiesbaden steckt im Abstiegskampf der Gruppenliga. Im Spiel gegen den SC Offheim zeigte sich die SKG kämpferisch und konnte mit einer starken zweiten Halbzeit noch einen Punkt sicherstellen.

Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste starteten stark in die Partie. Der SC Offheim erwies sich jedoch zunächst als die dominantere Mannschaft, sodass Robin Dankof bereits in der 25. Spielminute ein Tor für den SC erzielen konnte. "Das hat natürlich auf die Moral gedrückt", erzählt der sportliche Leiter der 23er, Mehmet Yildirim.

Nachdem die SKG Atakan Kücük verletzungsbedingt bereits in der 52. Minute auswechseln musste erhöhte Johannes Moog in der 55. Minute auf 2:0 für den SC Offheim.

"Das war hart, aber wir haben Charakter gezeigt und uns zurückgekämpft", sagt Yildrim. So konnten die Gastgeber in der 62. Minute auf ein 1:2 durch Leopold Krey verkürzen. Mehmet Yildirim erzählt: "Das hat uns wieder Selbstbewusstsein gegeben und wir haben noch mehr gekämpft".

Nach einem Freistoß in der 84. Minute erzielte Leopold Krey schließlich den verdienten Ausgleichstreffer. "Wir hätten noch weiter gekämpft, aber dann war das Spiel vorbei. Wir sind mit der Leistung zufrieden, das war ein wichtiger Punkt für uns", resümiert Yildirim.

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr TuRa Niederhöchstadt Niederhöchst SKG 23 Wiesbaden SKG 23 Wiesbaden 15:30 PUSH

Durch den Punkt klettert die SKG vorerst einen Platz nach oben und rangiert nun drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, den derzeit noch die U23 des FV Biebrich belegt. Doch die Konkurrenz im Abstiegskampf kann am Sonntag noch nachziehen.

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Am letzten Spieltag tritt die SKG 23 im letzten Saisonspiel gegen den Tabellenzweiten TuRa Niederhöchstadt an. Da es für die TuRa Niederhöchstadt noch um die Meisterschaft gehen könnte, ist ein emotionales und spannendes Saisonfinale zu erwarten.