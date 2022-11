Wichtiger Punkt im Abstiegskampf

Vom Anpfiff weg, war die Hohmann Elf in die Defensive gedrängt. Emmeln mit starkem, aggressivem Pressing bereits in der vordersten Reihe. Eltern völlig verunsichert und mit ungewohnten Fehlern mit dem Ball am Fuß. In der 7. Spielminute Eltern das erste Mal im Glück. Eine Ecke von rechts segelt durch den Strafraum. Am zweiten Pfosten steht der Emmelner Stürmer, haut das Leder aber unbedrängt über den Kasten von Matze Albers. Und so geht es weiter. In der 12. und in der 16. Spielminute geht Emmeln alleine auf Tor von Matze zu, doch beide Male versagen die Nerven, oder aber ein Elterner Spieler hat noch ein Bein im Torschuss oder Matze pariert gut. Das Tor scheint für die Gäste wie vernagelt. Und so sollte es weiter gehen, bis etwa zu 35. Spielminute. Eltern nun tatsächlich mit dem ersten Torschuss. Ein Freistoß von Christian Völker wird abgeblockt, so das Andre Hohmann aus der zweiten Reihe abziehen kann. Der Schuss geht jedoch deutlich über den gegnerischen Kasten. Doch scheinbar war das ein kleiner Weckruf für die Mannschaft. Eltern schafft es, die Emmelner etwas mehr vom eigenen Tor fernzuhalten, wenngleich der Gast nach wie vor wesentlich besser im Spiel ist. Und so geht es sehr sehr schmeichelhaft mit einem 0:0 in die Kabine. Aus eben jener kam der ESV dann tatsächlich besser raus. Auch wenn eigene Chancen nach wie vor komplett ausblieben, konnte man aber auch den Druck des Gegners doch mehr und mehr ausbremsen. Das Spiel wurde nun auch zusehends ruppiger, wie man sich halt den Abstiegskampf vorstellt. In der 70. Spielminute dann der nächste Nackenschlag für den ESV. Simon Luc, für seine aggressiven Leistungen im Dienste der Mannschaft bekannt, war diesmal doch etwas drüber unterwegs und kassierte berechtigterweise die zweite Gelb und musste vorzeitig duschen gehen. Jetzt sahen viel Zuschauer die Felle davon schwimmen. Doch genau in diese Stimmung crashte Stefan Treise rein. Mit einer unhaltbaren Bogenlampe aus 25-30 Metern, die das Format „Tor des Monats“ hat, brachte er den ESV in Front. Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt und die Fans zum Ausrasten gebracht. Emmeln fiel jetzt so Recht auch nichts mehr ein. Kurz vor Ende sorgte Emmeln dann wenigstens noch bei der Spieleranzahl auf dem Feld für den Ausgleich, in dem sich Gia-Huy Thai ebenfalls noch die Ampelkarte abholte. Auch diese Entscheidung des enorm starken und sicheren Schiedsrichters war vollkommen nachvollziehbar. Und so blieben am Ende tatsächlich die drei Punkte in Eltern. Stark spielende Emmelner wurden nicht belohnt und der ESV hatte endlich mal das Glück, das in der Hinrunde so lange gefehlt hatte. Und verlässt somit erstmals die Abstiegsränge der 1. Kreisklasse.