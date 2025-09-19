Wichtiger Punkt für die Vereinigten

Im Nachholspiel der Gruppenliga Kassel 2 kam die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen zu einem respektablen 0:0 gegen den favorisierten FC Bosporus Kassel. Während die Gäste über weite Strecken das Spiel bestimmten, setzte die SG in der Schlussphase die entscheidenden Akzente.

Zunächst scheiterte Felix Kleinschmidt (84.) am Außenpfosten, ehe Martin Witkowskij in der Nachspielzeit frei vor Bosporus-Keeper Krithiniash Srikanth zu lange zögerte. Auf der Gegenseite blieb die Kasseler Offensive trotz Feldüberlegenheit blass. Kurz vor dem Ende schwächten sich die Gäste zudem selbst, als Lascha Kachischwili in der 91. Minute Gelb-Rot sah.

Hervorzuheben war das Comeback von Marvin Wolff, der nach einjähriger Verletzungspause defensiv Akzente setzte.

SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen – FC Bosporus Kassel 0:0

SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen: Fabian Blume, Jonas Metz, Jannis Flörke, Stijn Fritze, Felix-Benjamin Meyer, Rinat Kabykenov, Marvin Wolff, Felix Kleinschmidt, Jan Bonnet, Oliver Flörke, Martin Witkowskij - Trainer: Matthias Wiegand

FC Bosporus Kassel: Krithiniash Srikanth, Hermon Brhane, Muhammet Sakir, Alan Kaiyal, Ismail Feynus Hassan, Mehmet Kasal, Mohamad Jammal, Lascha Kachischwili, Adil Zenebe, Tolga Yantut, Can Yilmaz - Trainer: Seyed Hassan Nasseri - Trainer: Nurkay Bilir

Schiedsrichter: Pascal Loschke - Zuschauer: 80

Tore: keine Tore

Gelb-Rot: Lascha Kachischwili (91./FC Bosporus Kassel/)