Wichtiger Leistungsträger verlängert beim Regionalligisten Der SGV Freiberg kann weiterhin auf Offensivkraft Julian Kudala setzen. von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Claus G. Stoll

Der SGV Freiberg setzt nach der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Südwest weiter auf personelle Kontinuität. Nach der festen Verpflichtung von Meghon Valpoort und der Verlängerung mit Cheftrainer Kushtrim Lushtaku bleibt nun auch Offensivspieler Julian Kudala dem Verein erhalten. Damit nimmt der Kader für die kommende Saison weiter Gestalt an.

Julian Kudala bleibt auch in der kommenden Spielzeit ein Teil des SGV Freiberg. Der Offensivspieler hatte in der abgelaufenen Regionalliga-Saison wichtige Impulse gesetzt und seine Qualitäten mehrfach unter Beweis gestellt. In 14 Ligaeinsätzen erzielte Kudala fünf Tore und gehörte damit zu den Spielern, die der Freiberger Offensive in entscheidenden Momenten zusätzliche Durchschlagskraft verliehen. Trainer Kushtrim Lushtaku zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Verlängerung. Kudala habe seine Qualität mehrfach nachgewiesen, weshalb man sich sehr freue, dass er weiterhin zum Team gehöre. Für den SGV ist die Personalie ein weiterer Baustein in einer Phase, in der der Vizemeister seine starke Entwicklung stabilisieren und den eingeschlagenen Weg fortsetzen möchte.

Kudala bringt trotz seines noch jungen Fußballeralters bereits eine beachtliche Vita mit. Vor seiner Zeit in Freiberg spielte er unter anderem für den 1. FC Schweinfurt 05, den SSV Ulm 1846 Fußball und die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Dort sammelte er über mehrere Jahre Erfahrung in der Regionalliga Südwest. Ausgebildet wurde der Offensivspieler zuvor im Nachwuchsbereich des FC Augsburg und des SSV Jahn Regensburg. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Laufbahn 188 Spiele, 56 Tore und sieben Vorlagen zu Buche. Beim SGV soll Kudala nun weiter eine wichtige Rolle in der Offensive einnehmen. Nach Platz zwei in der Abschlusstabelle, 62 Punkten und nur sechs Zählern Rückstand auf Meister SG Sonnenhof Großaspach bleibt Freiberg ambitioniert.