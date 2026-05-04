Wichtiger Kampfsieg gegen TSV Eching 😮‍💨🔥

Am Samstagmittag empfingen wir die Gäste für die so wichtige Partie im Abstiegskampf.

Wir kommen zwar gut ins Spiel, holen die Gäste jedoch durch eigene Ungenauigkeiten ins Spiel. Mit 0:0 gehen wir trotz guter Tormöglichkeiten in die Halbzeitpause, in welcher wir uns noch einmal sammeln konnten.

Wir kommen gut aus der Pause zurück. Es gestaltet sich ein kämpferisches Spiel auf beiden Seiten. Der Elfmeter-Treffer unterstreicht das umkämpfte Spiel und bringt uns verdient in Führung 🚀

Wir können es über die 90 + 5 bringen und sichern uns somit den verdienten Heimsieg und bauen unseren Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf 6 Punkte aus 🔥