Wichtiger Heimsieg zum Hinrundenabschluss

– Foto: Dana Barnack

Beide Mannschaften tasteten sich zu Beginn ab und während bei den Hausherren in der Offensive der vorletzte und letzte Pass zu ungenau blieben, waren die Gäste bestrebt mit schnellen Aktionen in Richtung FSV-Tor zu kommen. Dennoch hätten die Hausherren eigentlich führen müssen, doch der Abschluss wurde zu kompliziert gespielt oder die falsche Pass-Schuss-Entscheidung getroffen. Die Gäste waren in Minute 15 fast schon am Jubeln, doch die Abwehr der Knappen und Torhüter Zagorovskiy waren doppelt zur Stelle. Die Hausherren hatten in der Folge mehr vom Spiel, schafften es aber nicht zwingende Torchancen zu erspielen. Die beste Führungschance vergab wenige Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit Schurig, als sein Abschluss in die kurze Ecke an das Außennetz ging. Von den Gästen waren bis zur Pause noch einige Nicklichkeiten und verbale Aussetzer zu erkennen, wobei die Wahrnehmungsstörung eines Handspieles dann doch für Kopfschütteln sorgte.

Nach einer spannenden Vorbereitung mit wenig spielerischen Aspekten und angepassten Trainingseinheiten wusste unsere Mannschaft keinen Stand und musste sich auch über den Zustand der Gäste überraschen lassen. Nachdem die Partie am Donnerstag mit dem Heimrechttausch nach Brieske verlegt wurde, ging es am Samstagmittag auf dem grünen Kunstrasen los.

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste deutlich aktiver aus der Kabine und hatten zehn Minuten nach Wiederanpfiff die große Führungschance. Der Abschluss aus 25m krachte aber nur gegen die Latte und wurde anschließend geklärt. Auf der Gegenseite hatten der Gästeverteidiger den Arm weit vom Körper weg und verhinderte damit die Flanke. Den folgerichtigen Strafstoß verwandelte Schumann sicher. Doppelschlag? Gern! – Malinski übernimmt den Ball in der eigenen Hälfte und setzt zum Solo an, um Wittig zu bedienen. Dessen flache Eingabe netzt Dost unhaltbar in der Zentrale in das eigene Tor ein. Die Gäste, denen mit zunehmender Spielzeit in der Offensive nicht mehr viel einfiel und mehr und mehr die Luft auszugehen schien, mussten sich noch einigen Angriffen der Knappen erwehren. Schumann scheiterte im ersten Abschluss noch am Gästetorhüter, bekam den Ball aber wieder zurück und schob sicher ein. Der SV wurde zehn Minuten vor dem Ende noch einmal gefährlich, scheiterte aber an Ehrlich-Ersatz Zagorovskiy, der sein Tor sauber halten wollte. Frisch eingewechselt setzte Brundtke den Deckel auf das Ergebnis. Toll herausgespielt mit Eingabe von Meusel war es Mittelstürmer Brundtke, der den Ball sicher über die Linie brachte.

Ein am Ende auch in der Höhe verdienter Sieg, der unsere Mannschaft mit 19 Punkten die Hinrunden abschließen lässt und damit großteils in der Saisonplan im Soll liegt.

Das nächste Pflichtspiel steht am 07.03.2026 gegen den VfB Trebbin(Hinspiel 2:2) an. Bis zu diesem Spiel soll es noch das ein oder andere Testspiel geben. Informiert Euch dahingehend gern über unsere Kanäle.