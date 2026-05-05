Wichtiger Heimsieg im Abstiegskampf für die U19 des TSV Kronshagen

Felix Nguyen (TSV Kronshagen) jubelt nach seinem Tor zum 2:0. – Foto: Dennis Hermann

Der TSV Kronshagen hat im Abstiegskampf der U19-Regionalliga Nord ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den direkten Konkurrenten vom Walddörfer SV feierte die Mannschaft einen verdienten 4:1 (2:0)-Heimsieg und wahrte damit weiter die Chance auf den Klassenerhalt.

Von Beginn an übernahm Kronshagen die Kontrolle über das Spielgeschehen und setzte die Gäste aus Hamburg früh unter Druck. Die Heimelf präsentierte sich spielstark, gewann viele zweite Bälle und ließ den Walddörfer SV kaum zur Entfaltung kommen. Die erste Belohnung folgte in der 13. Minute durch Tolas Shamzin, als Kronshagen konsequent nachsetzte und zur verdienten Führung einschob. Auch danach blieb der TSV die klar bessere Mannschaft und legte in der 26. Minute nach. Nach einem weiteren gut vorgetragenen Angriff stand es 2:0 durch Felix Nguyen.

Beinahe wäre den Gastgebern noch vor der Pause der dritte Treffer gelungen. Nach einem weiteren Angriff landete der Ball zwar im Netz, doch der Jubel wurde durch die Abseitsentscheidung des Schiedsrichters schnell beendet. Von den Gästen war offensiv in der ersten Halbzeit wenig zu sehen, lediglich bei einigen Freistößen sorgte der Tabellenletzte sporadisch für Gefahr.

Spannung nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Walddörfer SV deutlich verbessert und kam in der 52. Minute zum Anschlusstreffer durch Lennox Zapel. Plötzlich war wieder Spannung in der Partie. Doch Kronshagen bewahrte die Ruhe, verteidigte die Angriffe der Hamburger weitgehend souverän und ließ bis auf das Gegentor nur wenig zu. Gleichzeitig setzte die Mannschaft immer wieder Nadelstiche über schnelle Konter.

Entscheidung durch Konter und Schlusspunkt

Einer dieser Gegenangriffe führte in der 68. Minute zur Vorentscheidung, als Kronshagen durch Luis Formeseyn auf 3:1 erhöhte. Mit dem Schlusspfiff machte der TSV dann endgültig alles klar und traf noch zum 4:1-Endstand durch Roberto Ngangte.

Enge Tabelle und entscheidende Wochen

Mit nun 21 Punkten bleibt die U19 des TSV Kronshagen im engen Tabellenkeller weiter in Schlagdistanz zu den Nicht-Abstiegsplätzen. Zwischen Rang sechs und Rang zehn liegen aktuell lediglich vier Punkte. Etwas abgeschlagen sind derzeit Altona 93 auf Platz elf sowie der Walddörfer SV auf Rang zwölf.

Drei Endspiele auswärts

Für Kronshagen stehen nun drei echte Endspiele an. Alle verbleibenden Partien bestreitet der TSV auswärts, bei JFV Bremen, JFV Calenberger Land und dem VfB Oldenburg. Im Kampf um den Klassenerhalt dürfte dabei jeder Punkt entscheidend sein.

TSV Kronshagen: Frech - Heun, Kramp, Plessentin, Folkerts (60. Ngangte) - Ekti (71. Sapmaz), Formeseyn, Jacob (71. Häusler) - Nguyen, Shamzin, Sykora (81. Bridstrup).

Trainer: Marco Schnoor-Sahlmann.

Walddörfer SV: Finner - Boamah, Rödiger, Grüttner (46. Asif), Knappe - Zapel, Hrgic, Schönberg (59. Aziz), Hellwig - Cone (83. Eggers), Schreiber.

Trainer: Jussi Ilari Romppanen.

SR: Ole Hennes Erhardt (SV Probsteierhagen).

Ass.: Jannes Kragerah, Jan Malte Plath.

Zu.: 60.

Tore: 1:0 Shamzin (13.), 2:0 Nguyen (26.), 2:1 Zapel (52.), 3:1 Formeseyn (68.), 4:1 Ngangte (90.+3).