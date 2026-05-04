Wichtiger Heimsieg gegen guten Gegner von Ralph Strobl · Heute, 21:56 Uhr · 0 Leser

In der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz ist Aufsteiger SG Auerbach weiterhin auf einem zuversichtlichen Weg zum Ziel Klassenerhalt, auch wenn das Restprogramm (mit drei Auswärtsspiele gegen Teams aus der vorderen Tabellenhälfte) auf den ersten Blick sehr schwer erscheint. Nach der Winterpause konnten bisher vier Siege und ein Unentschieden bei fünf Niederlagen verbucht werden. Am Sonntag gelang im zwölften und letzten Heimspiel der Saison gegen die JFG Lamer Winkel der vierte Sieg auf eigenem Platz – dieses Mal am Sonntag um 11 Uhr in Welluck (Sportgelände am Sand, Cermak Reisen Sportpark, vor den zwei Herren-Spielen des SV 08 Auerbach um 13 Uhr und 15 Uhr) vor offiziell 125 Zuschauer (der abschließende beachtliche Schnitt beträgt 113, im einzelnen kamen 65 bis 175). Die Heimbilanz konnte somit auf 15 Zähler ausgebaut werden, auswärts liegt die Ausbeute nach bisher neun Auftritten bei zehn Zähler. Auerbach steht immer noch auf einem Nichtabstiegsplatz – nach 21 von 24 Spielen mit 25 Punkten neu auf Rang Sieben, weiterhin unverändert fünf Zähler vor dem voraussichtlich ersten direkten Abstiegsrang Elf (SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, 20). Das SG-Au-Trio Nico Schleicher, Lukas Merkel und Andreas Schlenk trafen am Sonntag gegen Lam jeweils ein Mal und haben nun (weiterhin im Gleichschritt in der Torjägerliste der Liga nun auf Rang Zehn) aktuell jeweils neun Treffer auf dem Konto.





Der Auerbacher Trainer Christian Merkel gab, wie immer tagesaktuell, am Sonntag nach dem 3:1-Heimsieg vor über 100 Zuschauer gegen den neuen Fünften JFG Lamer Winkel (Anfahrt aus der Region Bayerischer Wald 152 Kilometer einfach, nur mit einem Auswechselspieler angereist, der drittbeste Torjäger der Liga Markus Koller/19 Treffer und Daniel Lohberger/sieben Einschüsse fehlten) folgendes Statement ab: „Bei guten Fußball-Wetter sind die Jungs hochmotiviert in die Partie gestartet. Für uns steht nicht mehr oder nur weniger als der Klassenerhalt auf dem Spiel. Nach zarten Abtasten der beiden Mannschaften haben wir dann das Heft in die Hand genommen und näherten uns dem Tor zaghaft an. Das 1:0 durch Nico Schleicher (auf Zuspiel von Nils Lorenz) war dann der Dosenöffner. Lukas Merkel holte kurz danach einen Elfer raus und verwandelte ihn sicher. Kurz nach der Pause ein Traumpass von Nico Schleicher und Andi Schlenk mit einem sehenswerten Treffer. Danach haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Das 3:1 war ein fälliger Handelfer. Danach haben wir mit Mann und Maus verteidigt und uns belohnt. Das waren heute verdammt wichtige Punkte gegen eine Top-Mannschaft der Liga. Wir müssen weiter dran bleiben und alles raushauen. Der nächste Spieltag Freitag und Sonntag geht’s gegen Vilzing und Schwarze Laber den Tabellenersten. Es schaut gut aus, aber es ist noch nicht vorbei. Die Jungs müssen nochmal an ihre Grenzen gehen und alles Mögliche versuchen. Danke an die vielen vielen Zuschauer heute wieder. Motto: Immer weiter daran glauben an den Klassenerhalt“.



Das Auswärtsspiel beim inzwischen Tabellenvierten DJK Vilzing (38 Punkte) wurde vom Freitag, 27. März, 18 Uhr auf Freitag, 17. April, 19 Uhr und nun auf Freitag, 8. Mai, 19 Uhr mit Spielort Zandt verlegt. Für Sonntag, 10. Mai, 11 Uhr steht noch der Auftritt beim Tabellenführer JFG Schwarze Laber (49) auf dem Programm. Das am Donnerstag, 30. April ausgefallene Spiel bei der JFG Lamer Winkel wurde von der zuständigen Bezirksspielleitung noch nicht neu angesetzt und unter den Vereinsvertretern noch keine Lösung gefunden. Anfang dieser Woche finden weitere Gespräche statt. Eine Entscheidung wird verkündet, wenn diese fix ist.